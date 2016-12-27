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Королева коррупции: как дойти до крайней черты?

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Эркин Суротчуев

По иронии судьбы Салянова стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, - ведомством, которое она когда-то возглавляла. И, кстати, пока неизвестно, будет ли это дело единственным возбужденным против данной персоны, проработавшей на разных высоких государственных должностях. Слишком много грязи оставила после себя чиновница, на которую когда-то возлагалась благородная миссия борьбы с коррупцией, которую, как показывает время, ее просто возглавила.

За бывшей госпожой генпрокурором тянется длинный шлейф неприятностей, которые задели как ее коллег, так и близких родственников. Например, практически сразу после ее ухода из главного надзорного органа при получении взятки в $100 тыс. был задержан начальник следственного управление ГП Кылычбек Арпачиев. Он вымогал мзду у бывшего депутата парламента за закрытие уголовного дела. Взятый с поличным заместитель по следствию был приближенным Саляновой.

Супруг Аиды Женишбековны – Бакыт Абдыкапаров управлял серыми схемами при поставках угля на столичную ТЭЦ. Он и группа сотрудников генпрокуратуры принуждали энергетиков и бизнесменов искажать результаты тендеров и заключать невыгодные контракты. Абдыкапаров признан виновным по статье 190 "Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия" УК Кыргызстана, его осудили условно с выплатой причиненного ущерба и штрафа.

Брат Саляновой Калый имел связи с девушкой, которая погибла при загадочных обстоятельствах. Причины ее смерти до сих пор не установлены, но при этом отмечались неоднократные факты давления на следствие, попытки исказить материалы и, кроме того, Калый Салянов был уличен во лжи при даче показаний о последних днях жизни погибшей. Сейчас, по некотором данным, он пустился в бега.

Теперь непосредственно о самой экс-генпрокуроре, которая, как и ее родственники и бывшие подчиненные, так же стала фигуранткой уголовного дела. Около двух месяцев назад выплыла темная история с возобновлением лицензии Алексею Елисееву, приближенному Максима Бакиева. Когда семейка беглого президента безраздельно правила страной, данный персонаж был ключевой фигурой при отъеме бизнеса и рейдерских захватах всевозможной собственности. Они подминали под себя как небольшие местные предприятия, так и крупные компании с иностранным капиталом.

Через несколько месяцев после свержения Бакиева действие адвокатской лицензии Елисеева возобновляется приказом Министерства юстиции Саляновой от 28 июня 2010 года № 58. Делается это официально на основании якобы заявления, которое было лично подано другом и соратником Максима. При этом сам Елисеев с апреля 2010 года находится в бегах и в Кыргызстан до сих пор не возвращался.

Оставим за скобками технический момент передачи лицензии лично в руки Елисееву, который скрывался за границей. Это было сделано при помощи цепочки посредников. Вызывает вопросы сам факт появления этого документа. Первое время Салянова, видимо, пребывает в смятении и заявляет, что могла случайно подмахнуть оказавшийся на ее столе документ. Но спустя некоторое время начинает валить вину на своего на тот момент заместителя – Мамбеталиеву.

"Документы готовит не министр, а аппарат. У меня был вопрос, есть ли основания для отказа, потому что фамилия Елисеев была у всех на слуху. В то время заместитель министра юстиции Жылдыз Мамбеталиева сказала, что никаких законных оснований отказать в продлении лицензии нет", - вспомнила вдруг Салянова.

И тут происходит нечто: спустя несколько лет забвения на арене появляется сам Елисеев, который пытается спутать карты. На своей страничке в социальной сети он пишет: "Самое сейчас смешное то, что подпись на приказе о возобновлении действия моей лицензии не Саляновой. А кого-то совсем другого".

Происходит это в тот момент, когда компрометирующие материалы по "Белизгейту" активно обсуждаются и на высоком уровне, и в обществе. Как раз в то время звучат первые предположения о том, что именно Елисеев переписал на Текебаева, Салянову и Шыкмаматова доли в офшорной фирме Максима Бакиева, которая претендовала на половину акций MegaCom.

На вброс Елисеева, направленный на смену выстраивания тактики обороны, Салянова никак не отреагировала. Опять врать о том, что подпись под приказом теперь вдруг стала не ее, было уже просто глупо. Однако появился иной вариант защиты. Салянова вновь попыталась переложить всю вину на Мамбеталиеву. Между дамами состоялась конфиденциальная беседа, запись которой попала в интернет. В ходе этого приватного диалога экс-глава Минюста, вернувшая лицензию Елисееву, вновь попыталась склонить бывшую подчиненную к тому, что именно она готовила документы по этому делу.

Вот что сама Жылдыз Мамбеталиева заявила по этому поводу в интервью местному интернет-изданию, приведем несколько ключевых выдержек:

"Я абсолютно уверена, что этот разговор записала, а позже распространила сама Аида Женишбековна. Она специально спланировала эту, скажем так, шпионскую операцию.

Речь идет об ответственности в принципе. Как министр юстиции Аида Салянова должна была осознавать возможные последствия своих решений. Как руководитель она должна принять ответственность на себя, а не пытаться переложить ее на своих подчиненных. Прикрываться отговоркой "мне занесли приказ, а я не глядя подписала" может обыватель, но никак не министр. Было ли в этом решении нарушение закона – на этот вопрос должно ответить следствие, а точку поставит суд.

Считаю, что аудиозапись выложена, чтобы размыть ответственность и переложить ее с себя на своих подчиненных. По-моему, это абсолютно очевидно".

Вчера вечером стало известно, что в отношении Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса КР "Злоупотребление должностным положением". Расследовать материалы поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры КР.

"Генеральной прокуратурой рассмотрены поступившие из Государственного комитета национальной безопасности КР и выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата Жогорку Кенеша Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева", - говорится в сообщении ГП.

Следующим шагом по процедуре должно стать официальное предъявление обвинений и избрание меры пресечения в отношении Саляновой. И хотя уже раздаются вопли о преследованиях и устранении политических оппонентов, это вполне объяснимо. Ни один коррупционер еще никогда добровольно не вернул награбленное, не раскаялся и не положил голову на плаху.

Между тем госпоже Саляновой необходимо отдать должное. Она, как ее некоторые коллеги-мужчины по партии и коррупционным делам, не истерит с парламентской трибуны, дескать, все предъявленные ей обвинения ложь и поклеп. Что, собственно, неудивительно. Похоже, нервы у железной леди в процессе смены высоких должностей превратились в канаты. Хотя, быть может, она просто устала? Хлопот у экс-генпрокурора нынче невпроворот.

URL: http://www.vb.kg/352771
Теги:
Аида Салянова, коррупция, уголовная ответственность, Жылдыз Мамбеталиева
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Комментарии
Арсений Максимов
27.12.2016, 14:38
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Плюсов: 107
Минусов: 49
Комментариев: 265

У Саляновой истерика: то она говорит, что не подписвала, то говорит, что подписывала, но не знала, кто такой, то - заместитель ей документ подсунула, а она не читала, то - все правильно подписала и состава преступления в этом нет... Она бы определилась уже что ли, а то веры ей же ни у кого не осталось.

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коллега
27.12.2016, 15:08

Сама Салянова отмечает, что нынешнее уголовное дело против неё - не что иное как преследование по политическим мотивам. В интервью «Фергане» Аида Салянова заявила, что оснований для возбуждения уголовного дела по поводу возобновления лицензии Елисееву не существует.— Лицензия была возобновлена с соблюдением всех норм законодательства и, соотвественно, это уголовное дело заведомо имеет политически-мотивированный окрас, — считает Аида Женишбековна. — Нет ни состава, ни события преступления. Дело просто высосано из пальца. Тем более, что закон об адвокатской деятельности не предусматривает ни единого основания, по которому нельзя было возобновлять лицензию.— В чем же причина возбужденияуголовного дела против вас?— Понятно, что это из-за критики властей. Давление усилилось после озвучивания мной открытой позиции по вопросу конституционного референдума, когда я выразила несогласие с политикой действующей власти.— Имеется ли судебная перспектива у данного дела?— Её нет, но учитывая, что судебной реформы в стране не было и поэтому говорить о том, что суды будут действовать на основании законов, было бы наивно.Взгляд со стороныВ том, что уголовное дело против Саляновой не имеет юридической перспективы, уверен один из бишкекских юристов, пожелавший остаться неизвестным. Назовем его условно Алтынбек.— Я считаю, следственные органы в деле против Саляновой попросту говоря облажаются, состава там и близко нет, в частности, нет последствий в виде ущерба охраняемым законом интересам общества или государства — комментирует наш источник. — Не важно, лично Елисеев подписывал заявление о возобновлении его адвокатской лицензии или нет — главное он выразил свою волю. Никакой «подделки» или иного криминала в этом нет. И оснований для отказа в возобновлении лицензии — не было. В законе «Об адвокатской деятетельности» указан исчерпывающий перечень этих оснований. Ни под одно из них Елисеев не подпадал. Политические мотивы в законе естественно не отражены. Есть другой интересный момент: в законе «Об адвокатской деятельности» порядок приостановления и возобновления лицензии не прописан. Значит, должна была быть отсылка к нормативным документам Минюста. Я таковых не нашел. И если таких нормативных документов действительно нет, значит, должно происходить по умолчанию или, в лучшем случае, в уведомительном порядке: поступил человек на госслужбу, уведомил органы юстиции, те должны приостановить действие лицензии, ушел с госслужбы, уведомил — лицензия возобновляется. Поэтому не понятно, какие еще приказы, проекты которых ей готовили, издавала министр юстиции по этому поводу.

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Алена Есикова
27.12.2016, 15:40
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Еще немного бэкграунда

Впрочем, имя Саляновой интересно не только и нестолько в связке с выдачей лиценции бывшему бакиевскому юристу.

К примеру в 2012 году имя Аиды Женишбековны звучало в свете многих скандалов. Я перечислю

некоторые наиболее запомнившиеся.  История с бегством из «больнички» братаэкс-президента Бакиева Ахмада в марте 2012 года. В августе 2011 года суд  признал Ахмата Бакиева виновным по целому букету уголовных

статей:«Мошенничество в значительном размере», «Незаконное создание вооруженного формирования», «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,  перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и

взрывных устройств». Срок наказания осужденного должен был закончиться 3 сентября 2014 года. Но его перевели в колонию-поселение, откуда «в связи с ухудшением здоровья» он был госпитализирован в одну из бишкекских больниц.  Тогдашний Генпрокурор Аида Салянова обещала: «в мае расследование уголовного дела

о побеге Ахмада Бакиева завершится». Итоги дела, увы, никому не известны.

Другое не менее громкое дело, в которомфигурировало имя Саляновой, - освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, который отбывал наказание в Нарынской тюрьме. В апреле 2012 года

Батукаев был выпущен на свободу «по состоянию здоровья»: адвокаты предоставили суду документы о наличии у Батукаева рака крови последней степени. Выйдя на свободу, Батукаев сразу же покинул Киргизию – чартерным рейсом  «Бишкек-Грозный». Генпрокурор Аида Салянова заявила, что никакого нарушения в освобождении Батукаева нет, поскольку он «лечению в условиях страны он не  подлежал».

Но наибольшее возмущение у общественности вызвала история,  случившаяся в августе 2012 года. Два сотрудника ДПС стали жертвой мести Генпрокурора Саляновой. Патрулируя столичные улицы, они увидели белый джип с затонированными передними стеклами, что, как известно, запрещено. Они дали знак остановиться, но «Лексус» не остановился, а только прибавил скорости. Милиционеры начали преследовать нарушителя и только под угрозой применения пистолета (направили «ствол» на переднее колесо авто) заставили водителя остановить машину. И только тут выяснилось, что на пассажирскомсиденье автомашины сидела Аида Салянова. Машина была служебная, но номера на ней были подложные, о чем, естественно, сотрудники милиции не знали. Впоследствии патрульных долго мурыжили, и в концеконцов, несмотря на клятвенные обещания Саляновой – всё-таки уволили

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фрунзе
27.12.2016, 15:43

Дамы рассуждали о лицензии и открыто говорили, что адвокатское дело Елисеева утеряно. Не рассуждают о восстановлении! Значит прекрасно осознают, что это невозможно, сбежал он за бугор. Сам факт подписания без дела есть нехорошо, преступно есть!

Пускай отвечает и за гаишников пускай отвечает. Слпдствип должно затребовать исковое заявление и еще возбудить УД.

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Адам Ахмадбаев
27.12.2016, 15:43
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Да ладно,как возбудили дело так и замарозят. Ну мы ведь все это прекрасно понимаем,правда друзья? Всего-то пару лямов бакинских рублей от счёта к счёту и как ничего и не бывало...Ну в первое что ли такое? Вспомните кто из реальных корупционеров у нас сидел,да ни кто. Только тот кто отказался делиться...

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сапар
27.12.2016, 15:44

что то много скандалов всякого рода с фамилией салянова..как говорят дыма без огня не бывает..

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Дамиль Байтиков
27.12.2016, 16:15
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Смешно наблюдать за истерией Омурбека Текебаева . Разъясню,ранее в ЖК Текебаев озвучивал инфо, что он нанял каких-то крутых заморских

юристов для расследования дела по Белизу. Понятное дело, он хотел  через них получить выгодное ему заключение по

Белизгейту. Но они запросили 1 миллион долларов О_О. Тогда все удивлялись

откуда у Текебаева, который всю жизнь сидел в парламенте такие деньги и даже

шутили неужели он отдаст все богатство, нажитое путем мародерства в 2010 году. Но вот стало известно из источников близких к Текебаеву, чтоон нанял других юристов, «подешевле», за 150 тысяч долларов и пытается

оправдаться от Белизгейта.Почему же он так не скупится? Так его авторитет сильнопошатнуло дело Саляновой по возобновлению лицензии Елисееву.  Поэтому делу Текебаев ведь тоже может

отхватить.Для тех, кто не в курсе, немного экскурса в темные дела«двуликого прокурора».Как уже говорилось и писалось во многих СМИ, 7 июня 2010года Елисеев обратился в Министерство юстиции с просьбой продлить лицензию на

ведение адвокатской деятельности. В соответствии с правилами Министерство

юстиции направило запрос в информационный центр МВД о наличии уголовного дела и

судимости Елисеева. Не дождавшись ответа от МВД, Минюст продлил лицензию

Алексею Елисееву, говорится в материалах дела. Уголовное дело возбуждено по

признакам статьи 304, часть 4 Уголовного кодекса КР ("Злоупотребление

должностным положением").В 2010 году Министерство юстиции возглавляла нынешнийдепутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова. Она подписала приказ 28

июня 2010 года.Салянова незаконно продлила лицензию Елисееву, потому чтосогласно закону лицам уволенным по дискредитирующим и другим признакам не

выдается лицензия. А Елисеев уволен с ЦАРИИ как раз по таким признакам решением

Розы Отунбаевой. То есть Салянова нарушила кучу статей, и она как юрист

прекрасно знала об этом всем. И тут напрашивается вывод, что, скорее всего, был

сговор по делу Мегакома. Потому, что Елисеев был владельцем оффшорной компании

СаутфилдИ знаете, выдача лицензии это было первым шагом повыполнению соглашения с Максимом Бакиевым по Мегакому. Елисеев владел Саутфилдом,

на которую Салянова оформила Мегаком. В 2011 году Салянова уже в качестве генпрокурора отозваладело из суда по Елисееву обратно в генпрокуратуру под видом, что он имеет

действующую лицензию адвоката, а посему не может отвечать за совершенные

действия. Таким образом,Елисеев не был осуждён в 2012 году и как следствие государство не смогло

конфисковать оставшиеся 51 % Мегакома. А именно в это время было подготовлено

трастовое соглашение с Максом. Они пытались продать Мегаком шведской компании Телесонера

за 350 млн. долларов, тогда за 51 % Мегакома Макс и участники траста получили бы

более 170 млн. Вот и вся история. Надо копать дальше дело по лицензии - это

Ключи по делу грабежа Мегакома. И в принципе правильно истерит Текебаев, он

ведь сам чувствует как земля уходит из под его ног)

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MaX asdf
27.12.2016, 17:43
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Да какая она королева коррупции, так себе экономка при дворце.

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urtica urens
27.12.2016, 20:36
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наверное, солянава должна найти в себе мужества и уйти с должности депутата, т.к. она теряет доверие и уважение народа.

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БРД
27.12.2016, 22:13

Лицензия не возобновляется, если  юрист осуждён или имеет судимость, или нарушил этику адвоката. Его розыск не является основанием для отказа в возобновлении. Закон почитайте. Максимов

У Саляновой истерика: то она говорит, что не подписвала, то говорит, что подписывала, но не знала, кто такой, то - заместитель ей документ подсунула, а она не читала, то - все правильно подписала и состава преступления в этом нет... Она бы определилась уже что ли, а то веры ей же ни у кого не осталось.

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Камчыбек
27.12.2016, 22:26

А кто поставил её на должность генпрокурора?

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Замир
27.12.2016, 22:33

вы дурачьки штоле? Госпажа, каралева.... Там ВСЕ воры. А вы лохи и терпилы.

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БРД
27.12.2016, 23:50

Да никогда не считал её порядочным человеком. Кстати здесь в коментах упомянули о бегстве Ахмата Бакиева. Уг. Дело было. Крайним сделали начальника КП. И знаете ни за что. Не было в его действиях преступного бездействия, то есть халатности. . Согласно УИК поселенцы находящиеся на стационарном лечении подлежат надзору не менее двух раз в месяц. Бакиева посещали ежедневно. Просто власть имущие и Салянова в частности  бессовестные люди. Два года не виновного начальника КП  мурыжили. 

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Виталик
28.12.2016, 08:30

Насчет эпизода "Салянова и ее заместитель Мамбеталиева", когда они обсуждают возможность дачи лицензии Елиссеву".

Когда Салянова как и.о. министра юстиции спрашивает своего заместителя насчет законности или незаконности выдачи лицензии Елисееву, то заместитель говорит только свое МНЕНИЕ! А не ЗАКЛЮЧЕНИЕ! Было бы заключение, то оно было бы в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ! И то в том случае, если таковое предусмотрено в процедурах между ними как  работники Минюста! И того, кажется,  нет и в помине! А когда просто так "доха доху страхует нет ли там буя", - как говорил Высоцкий, то это примитивный метод прикрыть свой голый зад фанерной доской! И не более того!  Ибо кто бы не сказал свое мнение или "точку зрения", то РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕТ ШЕФ! И подписывает бумагу!  А так - все это примитивный обывательский метод оправдать свои действия перед дураками в будущем.

В процедурах нет положения, что "Если заместитель говорит свое мнение и мычит что-то под ухо, скажем, то на основании этого мнения шеф подписывает бумаги"! Поэтому НЕ зря там Салянова ТАЙНО записала на АУДИО ее голос! Это для дураков такой ход делан. Но не для закона! Для закона ТАЙНО не записывают как "доказательство"!

Так что ее нужно привлечь также за эту тайную запись голоса своей подчиненной! Сразу две статьи вменить, а не одну!

.

Но сегодня я бы подумал и о другом. 1) Если сегодня дело Саляновой (и все дела по части Саляновых) расследует Генпрокуратура, в которой та была шефом и они между собой не то что по служебной части, а по "личной" части были чуть ли не друзьями, то не возникнет ли такой момент как "конфликт интересов", чтобы потом активно ломать это дело адвокатами и прочими?! Об этом нужно подумать..

И тут, скорее всего, речь идет о подследственности на новом этапе расследлвания. То есть, дело должен расследовать "комитет" (ГКНБ), а не Генпрокуратура! Обоснований - полно! Что и нужно отразить как основание для такого хода развития.

Это о том, что юристам не нужно идти на поводу у политиков (президент, Жогорку Кенеш и прочие) с их словами. И какие бы они ни были "честные" или "не честные"! А нужно опираться на Закон! Они сказали - и "воздух" ... улетел! Они сегодня есть, что-то ляпнули, "посоветовали", толкнули на действия, а завтра их .. нет! Поэтому. И не дай бог завтра сегодняшнюю Генпрокурора тоже будут таскать завтра по допросам в качестве свидетелей, и так далее! И я не уверен что сегодняшняя Генпрокурор понимает эти моменты! Есть все признаки того!... Ибо ГЕпрокурор должен действовать не тогда только, когда ее вызывает к себе кто-то (президент), а когда возникает логический "правовой момент" для таких действий! Чего мы не видим вообще в данном Генпрокуроре и их сотрудниках! 

Так что тут есть о чем задуматься. На каждый шаг нужны обоснования, опора на то, что записано в законе, а не на то, что "сказано" из уст наших "политиков" - при всем их уважении или неуважении.

.

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патриот
28.12.2016, 10:24

её не уважали сами сотрудники прокуратуры, очень высокомерная женщина, никогда не здоровалась ни с кем и не считалась с мнением профессиональных опытных работников, а наоборот повыгоняла с работы за их непреклонность перед ней

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qwerty
28.12.2016, 10:33

корупционерлерdин колун кессе Я, закон болсо ушундай

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Улан1981 аферист
28.12.2016, 12:16

она карты попутала

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qwerty
28.12.2016, 12:17

Высоко летала и теперь падать будет очень больно.

Если элементарно ни с кем не здоровалась то это уже болезнь.

Мне кажется там многие высоко летают.

У них неправильное представление о работе прокуратуры.

Власть им затмила глаза.

Интересно кто их научил этому???

Нужны люди с новым мышлением.

Люди которые полагаются только на закон а не на деньги, власть и знакомых.

Салянова получает по заслугам.

За все зло и обман теперь придется отвечать.

Это правило действует на всех.

Так Бог создал мир.

Пришло время ей страдать и побывать в шкуре тех кого она гнобила.

Это закон природы.

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V.P. Tim
28.12.2016, 12:44
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Комментариев: 292

Государство - это закон!   И если само  государево око, коим  является  генпрокуратура,  само является  злостным  нарушителем  ЗАКОНА, то о каком    государстве  может идти речь?   По сути  его нет.  И если   оно еще   как - то существует , то, лишь  благодаря  внешним  формальным  атрибутам  государственности.  А  это  не может  долго  продолжаться.  Необходимо срочно, пока не поздно,  обратить  внимание  на внутреннюю, слаженную  работу  всех  гос. органов  основанных  на  законности, что и составляет  суть,  содержание  государственности.      

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