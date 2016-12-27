Королева коррупции: как дойти до крайней черты?

По иронии судьбы Салянова стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, - ведомством, которое она когда-то возглавляла. И, кстати, пока неизвестно, будет ли это дело единственным возбужденным против данной персоны, проработавшей на разных высоких государственных должностях. Слишком много грязи оставила после себя чиновница, на которую когда-то возлагалась благородная миссия борьбы с коррупцией, которую, как показывает время, ее просто возглавила.

За бывшей госпожой генпрокурором тянется длинный шлейф неприятностей, которые задели как ее коллег, так и близких родственников. Например, практически сразу после ее ухода из главного надзорного органа при получении взятки в $100 тыс. был задержан начальник следственного управление ГП Кылычбек Арпачиев. Он вымогал мзду у бывшего депутата парламента за закрытие уголовного дела. Взятый с поличным заместитель по следствию был приближенным Саляновой.

Супруг Аиды Женишбековны – Бакыт Абдыкапаров управлял серыми схемами при поставках угля на столичную ТЭЦ. Он и группа сотрудников генпрокуратуры принуждали энергетиков и бизнесменов искажать результаты тендеров и заключать невыгодные контракты. Абдыкапаров признан виновным по статье 190 "Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия" УК Кыргызстана, его осудили условно с выплатой причиненного ущерба и штрафа.

Брат Саляновой Калый имел связи с девушкой, которая погибла при загадочных обстоятельствах. Причины ее смерти до сих пор не установлены, но при этом отмечались неоднократные факты давления на следствие, попытки исказить материалы и, кроме того, Калый Салянов был уличен во лжи при даче показаний о последних днях жизни погибшей. Сейчас, по некотором данным, он пустился в бега.

Теперь непосредственно о самой экс-генпрокуроре, которая, как и ее родственники и бывшие подчиненные, так же стала фигуранткой уголовного дела. Около двух месяцев назад выплыла темная история с возобновлением лицензии Алексею Елисееву, приближенному Максима Бакиева. Когда семейка беглого президента безраздельно правила страной, данный персонаж был ключевой фигурой при отъеме бизнеса и рейдерских захватах всевозможной собственности. Они подминали под себя как небольшие местные предприятия, так и крупные компании с иностранным капиталом.

Через несколько месяцев после свержения Бакиева действие адвокатской лицензии Елисеева возобновляется приказом Министерства юстиции Саляновой от 28 июня 2010 года № 58. Делается это официально на основании якобы заявления, которое было лично подано другом и соратником Максима. При этом сам Елисеев с апреля 2010 года находится в бегах и в Кыргызстан до сих пор не возвращался.

Оставим за скобками технический момент передачи лицензии лично в руки Елисееву, который скрывался за границей. Это было сделано при помощи цепочки посредников. Вызывает вопросы сам факт появления этого документа. Первое время Салянова, видимо, пребывает в смятении и заявляет, что могла случайно подмахнуть оказавшийся на ее столе документ. Но спустя некоторое время начинает валить вину на своего на тот момент заместителя – Мамбеталиеву.

"Документы готовит не министр, а аппарат. У меня был вопрос, есть ли основания для отказа, потому что фамилия Елисеев была у всех на слуху. В то время заместитель министра юстиции Жылдыз Мамбеталиева сказала, что никаких законных оснований отказать в продлении лицензии нет", - вспомнила вдруг Салянова.

И тут происходит нечто: спустя несколько лет забвения на арене появляется сам Елисеев, который пытается спутать карты. На своей страничке в социальной сети он пишет: "Самое сейчас смешное то, что подпись на приказе о возобновлении действия моей лицензии не Саляновой. А кого-то совсем другого".

Происходит это в тот момент, когда компрометирующие материалы по "Белизгейту" активно обсуждаются и на высоком уровне, и в обществе. Как раз в то время звучат первые предположения о том, что именно Елисеев переписал на Текебаева, Салянову и Шыкмаматова доли в офшорной фирме Максима Бакиева, которая претендовала на половину акций MegaCom.

На вброс Елисеева, направленный на смену выстраивания тактики обороны, Салянова никак не отреагировала. Опять врать о том, что подпись под приказом теперь вдруг стала не ее, было уже просто глупо. Однако появился иной вариант защиты. Салянова вновь попыталась переложить всю вину на Мамбеталиеву. Между дамами состоялась конфиденциальная беседа, запись которой попала в интернет. В ходе этого приватного диалога экс-глава Минюста, вернувшая лицензию Елисееву, вновь попыталась склонить бывшую подчиненную к тому, что именно она готовила документы по этому делу.

Вот что сама Жылдыз Мамбеталиева заявила по этому поводу в интервью местному интернет-изданию, приведем несколько ключевых выдержек:

"Я абсолютно уверена, что этот разговор записала, а позже распространила сама Аида Женишбековна. Она специально спланировала эту, скажем так, шпионскую операцию.

Речь идет об ответственности в принципе. Как министр юстиции Аида Салянова должна была осознавать возможные последствия своих решений. Как руководитель она должна принять ответственность на себя, а не пытаться переложить ее на своих подчиненных. Прикрываться отговоркой "мне занесли приказ, а я не глядя подписала" может обыватель, но никак не министр. Было ли в этом решении нарушение закона – на этот вопрос должно ответить следствие, а точку поставит суд.

Считаю, что аудиозапись выложена, чтобы размыть ответственность и переложить ее с себя на своих подчиненных. По-моему, это абсолютно очевидно".

Вчера вечером стало известно, что в отношении Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 Уголовного кодекса КР "Злоупотребление должностным положением". Расследовать материалы поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры КР.

"Генеральной прокуратурой рассмотрены поступившие из Государственного комитета национальной безопасности КР и выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата Жогорку Кенеша Саляновой по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева", - говорится в сообщении ГП.

Следующим шагом по процедуре должно стать официальное предъявление обвинений и избрание меры пресечения в отношении Саляновой. И хотя уже раздаются вопли о преследованиях и устранении политических оппонентов, это вполне объяснимо. Ни один коррупционер еще никогда добровольно не вернул награбленное, не раскаялся и не положил голову на плаху.

Между тем госпоже Саляновой необходимо отдать должное. Она, как ее некоторые коллеги-мужчины по партии и коррупционным делам, не истерит с парламентской трибуны, дескать, все предъявленные ей обвинения ложь и поклеп. Что, собственно, неудивительно. Похоже, нервы у железной леди в процессе смены высоких должностей превратились в канаты. Хотя, быть может, она просто устала? Хлопот у экс-генпрокурора нынче невпроворот.