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В Москве жестоко убили девочку из Кыргызстана и пытались выдать за суицид

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12-летнюю школьницу, зарезанную в собственной квартире в Москве, нашли в ванной комнате, сообщает РЕН ТВ. Как предполагают следователи, убийство пытались представить как суицид.

Квартиру, где нашли тело, снимала семья из Кыргызстана. На теле школьницы следователи насчитали не менее 14 колото-резаных ранений и многочисленные травмы. По предварительным данным, орудием убийства стала отвертка или заточка. Тело ребенка обнаружили в ванной комнате.

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Москве был сожителем родственницы потерпевшей. Мужчина пытался выехать за пределы России, но его задержали.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и задержан по подозрению в совершении указанного преступления сожитель родственницы потерпевшей, 1995 года рождения. Во время допроса задержанный признал вину", - говорится в сообщении Следственного комитета.

URL: http://www.vb.kg/352776
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Комментарии
0001
27.12.2016, 14:17

СУУУУУ------ААААА вонзите в него этой же отверткой 125 раз и не дайте сдохнуть. Пускай мучается урод. 

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сапар
27.12.2016, 15:50

жаль девочку..зачем ее надо было вовлекать в свои личные разборки..и зачем ее убивать..там видно все с головой не дружили..жили как животные..на эмоциях..

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fynbaf
27.12.2016, 15:55

Убийца тоже из Кыргызстана. Почему не даете информацию об убийце? Главное не где убили, а кто убил.

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Улан1981 аферист
28.12.2016, 12:03

тварь. дать высшую меру наказания.

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