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Координаты добра. Помочь гражданам можно при помощи навигатора

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Алексей Тимаев

У доброты появились точные координаты. Международный информационный сервис "2ГИС" совместно с социальным отделом мэрии Бишкека создали благотворительную подборку общественных и государственных организаций, оказывающих поддержку уязвимым слоям населения, информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

Подборка создана для оптимизации работы мэрии города Бишкек и удобства горожан. В подменю "Благотворительность" можно найти действующие организации Бишкека, оказывающие социальную поддержку и список необходимых вещей для каждой из них. Всего в Бишкеке готовы принять помощь 24 организации, 22 из которых помогают детям.

Если у вас есть возможность и желание помочь чем-либо нуждающимся людям, адреса организаций можно посмотреть, пройдя по ссылке.

СПРАВКА: "2ГИС" - это международный информационный сервис, выпускающий справочники и карты городов с 1999 года. Головной офис компании находится в Новосибирске (Россия). С 2015 года компания "2ГИС" начала свою работу в Бишкеке.

Городской информационный сервис "2ГИС" – это полный справочник организаций с детальной 3D-картой города. Приложение доступно на трёх платформах: мобильное приложение, ПК и онлайн-версия. "2ГИС" помогает людям выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, деньги и усилия.

Сервис работает бесплатно и без подключения к интернету.

URL: http://www.vb.kg/352777
Теги:
благотворительность, Интернет, мэрия
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