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В Бишкеке по-утреннему свежо. В столице прошел фестиваль корейской культуры

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Алексей Тимаев

На базе учебно-воспитательного комплекса "Школа здоровья и развития" № 66 с 16 ноября по 22 декабря прошли мероприятия, посвященные корейской культуре и корейскому языку, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Цель проведения месячника - воспитание у учащихся бережного отношения к культуре другого народа, к его культурным традициям, развитие интереса к его глубокому изучению и создание условий для знакомства с культурой Южной Кореи и формирование духовно-нравственных ценностей.

В рамках мероприятий также прошел фестиваль кыргызско-корейской дружбы, на котором были подведены итоги месячника корейской культуры и корейского языка. 326 учащихся приняли участие в хоровом пении корейской песни.

В сообщении отмечается, что классы, не изучающие корейский язык, проявили особый интерес к корейским песням. Учащиеся, изучающие корейский язык, представили инсценировку корейской сказки.

URL: http://www.vb.kg/352783
Теги:
Южная Корея, культура
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