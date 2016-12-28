Китай хочет отправить первый зонд на Марс в 2020 году

Уже в конце этого десятилетия китайские власти планируют отправить на Марс свой первый зонд. Согласно обнародованным планам развития космической отрасли, Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов, сообщает Би-би-си.

Китай уже запустил свою вторую экспериментальную космическую лабораторию и планирует вывести постоянную космическую станцию на орбиту к 2020 году.

Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны и отправку аппарата к Марсу.

Согласно опубликованному документу, полет на Марс будет продолжаться около 10 месяцев. Главной миссией спускаемого аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды Красной планеты.

Кроме того, зонд позволит получить новые данные о Юпитере.

17 октября этого года Китай запустил пилотируемый космический корабль.

Космическая программа Китая развивается уже около 50 лет. В 1970 году КНР впервые запустила свой искусственный спутник Земли.

15 октября 2003 года космонавт Ян Ливэй совершил первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос на корабле "Шэньчжоу-5". 27 сентября 2008 года космонавт Чжай Чжиган вышел в открытый космос.

В 2013 году Китай успешно посадил луноход "Юйту" на поверхность спутника Земли.