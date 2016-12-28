$ 69.29 - 69.45
€ 72.24 - 73.03

Китай хочет отправить первый зонд на Марс в 2020 году

153  0
www

Уже в конце этого десятилетия китайские власти планируют отправить на Марс свой первый зонд. Согласно обнародованным планам развития космической отрасли, Китай будет осваивать технологии вывода аппаратов на орбиту и посадку космических аппаратов, сообщает Би-би-си.

Китай уже запустил свою вторую экспериментальную космическую лабораторию и планирует вывести постоянную космическую станцию на орбиту к 2020 году.

Планы Пекина по развитию космической программы включают также высадку первого зонда на обратную сторону Луны и отправку аппарата к Марсу.

Согласно опубликованному документу, полет на Марс будет продолжаться около 10 месяцев. Главной миссией спускаемого аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды Красной планеты.

Кроме того, зонд позволит получить новые данные о Юпитере.

17 октября этого года Китай запустил пилотируемый космический корабль.

Космическая программа Китая развивается уже около 50 лет. В 1970 году КНР впервые запустила свой искусственный спутник Земли.

15 октября 2003 года космонавт Ян Ливэй совершил первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос на корабле "Шэньчжоу-5". 27 сентября 2008 года космонавт Чжай Чжиган вышел в открытый космос.

В 2013 году Китай успешно посадил луноход "Юйту" на поверхность спутника Земли.

URL: http://www.vb.kg/352786
Теги:
Китай, космонавтика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  