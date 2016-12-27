Министерство юстиции создаст юридические центры помощи населению

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 27 декабря, принял министра юстиции Урана Ахметова.

В ходе встречи глава правительства был проинформирован об основных направлениях деятельности ведомства.

В частности, Ахметов рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях, реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения на 2016-2020 годы.

Также он сообщил, что в рамках Закона "О гарантированной государством юридической помощи", подписанного президентом, расширен круг лиц, имеющих доступ к гарантированной профессиональной юридической помощи со стороны государства.

В этой связи Министерство юстиции на данный момент ведет работу по созданию юридических центров для оказания населению юридической помощи.

Сооронбай Жээнбеков поручил активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры.