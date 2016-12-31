"ВБ" поздравляет кыргызстанцев с Новым 2017 годом!

Дорогие читатели!

Все эти 12 месяцев мы вместе с вами следили за громкими судебными разбирательствами , спортивными достижениями, политическими скандалами и интригами, законотворческой деятельностью наших парламентариев, обсуждали в социальных сетях самые громкие скандалы и радовались позитивным публикациям о нашей стране в зарубежных СМИ.

2016-й был полон взлетов и падений, гордости за наших соотечественников и скорби о погибших кыргызстанцах.

Спасибо вам, что в уходящем, временами непростом, но все же интересном году, несмотря ни на что, вы были с нами – читали нас, хвалили и критиковали.

В наступающем новом году коллектив интернет-редакции "ВБ" желает вам мира, благополучия, ярких событий, чудес и приятных открытий. Пусть он принесет вам счастье, крепкое здоровье и наполнит ваш дом теплом.

До встречи в 2017-м!