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Неуправляемые грузовики и многокилометровая пробка на дороге Бишкек - Ош

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Кирилл Степанюк

По данным МЧС, на автодороге Бишкек - Ош со 134-го по 143-й километр простаивают около 25 большегрузных автомашин. Тягачи, фуры и грузовики из-за того, что не подготовились к зиме и гололеду, в буквальном смысле обездвижены. Габаритный транспорт частично перекрывает проезжую часть, это препятствует продвижению легковых машин. Из-за этого на трассе образовалась многокилометровая пробка.

По данным оперативной группы Управления МЧС по Чуйской области, грузовики простаивают из-за отсутствия на них цепей, кроме того, некоторые водители используют летнюю солярку. В этой связи чрезвычайное ведомство напоминает, что, оправляясь в поездку по горным автодорогам, необходимо иметь при себе цепи и лопатку, сменить летние шины на зимние, а также использовать устойчивое к морозам топливо.

URL: http://www.vb.kg/352793
Теги:
гололед, пробки, МЧС
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