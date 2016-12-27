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Депутатская неприкосновенность не сможет спасти от ответственности Салянову

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ВБ

Возбуждение уголовного дела в отношении депутата Аиды Саляновой результат того, что она выступала против власти – неверное. Она сама в течение 10 лет работает во власти. Кроме того, депутатская неприкосновенность не сможет спасти от ответственности Аиду Салянову. Об этом сегодня сообщил политолог Бекбосун Борубашев.

По его словам, в 304-й статье УК КР, по которой было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой, есть несколько моментов. "По каким конкретным фактам возбуждается уголовное дело, от этого и зависит классификация. То есть, может ли депутатская неприкосновенность спасти ее или нет. А так, в целом, я считаю, что депутатская неприкосновенность не должна выступать как иммунитет, когда совершаются такого рода преступления. Депутатский иммунитет нужен для того, чтобы народный избранник осуществлял свою депутатскую деятельность, а не в тех случаях, когда сегодняшний депутат вчера совершил преступление и сегодня не отвечает за содеянное, прикрываясь депутатской неприкосновенностью. Это в корне неправильно. В цивилизованных, демократических странах так не поступают. Это только у нас возможно. Совершил преступление, потом каким-то способом покупает депутатский мандат и уходит от ответственности. Я полностью не согласен с тем, что депутатская неприкосновенность позволяет нардепам, совершивших преступление, уйти от ответственности", - сказал Борубашев.

По его мнению, этот иммунитет должен работать, когда депутат выступает с защитой чьих-то интересов или если депутат начинает раскапывать какие-то коррупционные явления, которые имеются в каких-то органах госвласти. Вот в таких случаях должен работать депутатский иммунитет. А не для осуществления воровской деятельности.

Как он отметил, мнение, что возбуждение уголовного дела в отношении Саляновой результат того, что она выступала против власти – неверное.

"Она сама в течение 10 лет работает во власти. Сначала она была министром юстиции, потом генеральным прокурором, теперь депутатом ЖК. Она сама власть. И дело возбуждено по факту злоупотребления должностным положением, это очень серьезно. К тому же, посмотрите, какая у нее компания: Текебаев, Шыкмаматов, это же одиозные личности. Есть такое хорошее высказывание: "с жиру бесится", и зачастую люди во власти забывают, что власть - это такая штука непостоянная. Она сегодня есть, завтра ее может не быть. И, видимо, с Саляновой произошло то же самое. Я считаю, что неправильно говорить, что против нее возбудили уголовное дело только лишь потому, что она была в оппозиции и т.д. Есть конкретные факты преступления, и по этой причине и было возбуждено уголовное дело", - поделился эксперт.

URL: http://www.vb.kg/352796
Теги:
Аида Салянова, Генеральная прокуратура
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Комментарии
Anjelika Куруттаева
27.12.2016, 19:17
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Комментариев: 3

Cалянова сейчас усиленно доказывает, что выдавая лицензию адвоката Елисееву не нарушила закон. Тогда вопрос, почему же она в последствии вела уголовные  дела от ГП  в отношении Максима Б и Елисеева?

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Ева Рабинович
27.12.2016, 19:22
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Комментариев: 2


История с бегством из «больнички» брата экс-президента Бакиева Ахмада в марте 2012 года. В августе 2011 года суд признал Ахмата Бакиева виновным по целому букету уголовных статей:«Мошенничество в значительном размере», «Незаконное создание вооруженного формирования», «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Срок наказания осужденного должен был закончиться 3 сентября 2014 года. Но его перевели в колонию-поселение, откуда «в связи с ухудшением здоровья» он был госпитализирован в одну из бишкекских больниц. Тогдашний Генпрокурор Аида Салянова обещала: «в мае расследование уголовного дела о побеге Ахмада Бакиева завершится». Итоги дела, увы, никому не известны.

Именно Ахмат Бакиев и сделал её стаст-секретарём ведомства в 2008.

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Арсений Максимов
27.12.2016, 19:28
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Минусов: 49
Комментариев: 265

Она злоупотребляла должностным положением, так что на эти преступления неприкосновенность не распространяется.

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БРД
27.12.2016, 22:31

Полностью согласен с тем, что иммунитет нужен только для и при исполнения(и) своих обязанностей, а не для защиты от  уголовного преследования.

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Замир
27.12.2016, 22:56

В вот в Китае я даже не хочю гаварит чё с ней будыт.

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справедливость
28.12.2016, 09:26

Ее можно привлечь за не Законное принятое решение по увольнению сотрудников ГП КР - их насчитывается 30 более чел. Все они через суд вернулись на свои законные места и продолжают работать. Суды признали решение Саляновой не ЗАКОННО по освобождению сотрудников ГП КР. ОБРАТИТЕ внимание и это лучший способ решить по ней вопрос !!!

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Улан1981 аферист
28.12.2016, 12:01

надеюсь накажут если она виновата. или как всегда откупится?

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qwerty
28.12.2016, 12:47

Правильно.

Пусть ответит по закону за все ее злодеяния.

Хватит уже

Надело.

Создается прецендент.

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