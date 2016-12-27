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Политолог: Текебаев лукавит, говоря об уголовном деле Аиды Саляновой

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ВБ

Текебаев лукавит, защищая Аиду Салянову по уголовному делу о выдаче адвокатской лицензии Елисееву. Об этом заявил политолог Марс Сариев, комментируя заявление Текебаева.

"Это нонсенс, когда человеку, находящемуся в розыске, выдают лицензию в кратчайшие сроки. Это не выговор. Это довольно-таки серьезная вина и уголовное дело", - сообщил Сариев.

Ранее Текебаев, выступая на пресс-конференции, заявил, что за выдачу лицензии Алексею Елисееву Аида Салянова будучи министром юстиции могла получить только выговор.

"Если даже в ходе этого и были бы допущены какие-то процедурные нарушения, для законодательства они не имели бы никаких значительных последствий. Наказание за это - максимум выговор. Но нет, возбудили дело и отягчают ответственность, хотят обойти иммунитет депутата", - сказал Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/352803
Теги:
Аида Салянова, Марс Сариев, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Сергей Тихомиров
28.12.2016, 11:00
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Если Салянова не виновата, то почему она юлит? Сначали говорит, что ничего не подписывала, потом - что подписала, но это законно, потом - что ее зам подставила, дала бумажку, а сама Салянова не читает, что подписывает. Ну не серьезно же. Невиновный человек врать не будет.

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Радик Давыдов
28.12.2016, 11:08
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интересная логика "последствий не имели, значит можно забить"..

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Анита Щедрина
28.12.2016, 11:25
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Комментариев: 2

Елисеев преступник, Салянова выдала лицензию - преступнику. Если Текебаев с этим не согласен, значит он не считает Максима и Елисеева - нарушителями закона.  

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Нурлан
28.12.2016, 11:29

Да тут всем понятно, что Текебаев защищает Салянову не только из -за  марадерской солидарности, но и  сам с ней в одной лодке! Если он не  постарается защитить ее, то Салянова раазозлиться и испугавшись тюремных нар может сдать все проделки Текебаева  с потрохами!  

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Евгения Тетерина
28.12.2016, 11:31
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Комментариев: 2

Анита Щедрина

Елисеев преступник, Салянова выдала лицензию - преступнику. Если Текебаев с этим не согласен, значит он не считает Максима и Елисеева - нарушителями закона.  

Интересно, что сейчас в команде Текебаева и  Адиль Турдукулов. В 2008 году он от СДПК переметнулся к Бакиевым.  Ему дали должность в МИДе с проживанием в Токио, он и купился.

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