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Илим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей парламента

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Наталья Ли

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей Жогорку Кенеша на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне он написал в своем аккаунте в Twitter, что женщины не было на рабочем месте и прикрепил фотографии записки, в которой та просила самостоятельно забирать одежду из гардеробной.

Сегодня корреспондент "ВБ" стала свидетельницей, как гардеробщицу за этот пост отчитывало вышестоящее начальство.

В социальных сетях новость об этом вызвала большой резонанс, многие просили не увольнять женщину, которая работает за маленькую зарплату.

А сам Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook написал, что не имеет к этой женщине никаких претензий, а просто запостил фотографию записки.

"Во-первых, я не знаю эту женщину, и когда сдавал верхнюю одежду, то не видел в платке ли она, читает ли намаз и не знал, какая у нее зарплата.

Во-вторых, я не имею к этой женщине никаких претензий, просто опубликовал фото записки, где она предлагает забирать вещи самостоятельно. Я просто подумал о том, сколько людей приходит в Жогорку Кенеш, и кто может дать гарантию, что кто-нибудь не заберет чужие вещи. Это хорошо, что до этого еще не было таких случаев и женщине не пришлось платить за потерянные вещи.

В-третьих, надо давать точную информацию. Эту женщину никто увольнять не собирался. Об этом мне сказали компетентные сотрудники.

В-четвертых, и я, и эта женщина, и все остальные должны делать свою работу

И в-пятых, если этим постом я обидел эту женщину или кого-то еще, то прошу прощения", - написал Карыпбеков.

URL: http://www.vb.kg/352804
Теги:
парламент
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Комментарии
Гость Гостевич
27.12.2016, 21:33

Интересный человек вроде на руководящей должности работает высшей, но почему то опускается до уровня обслуживающего персонала) как говорил мой ТайАта " Озундун баркын бил " 

0
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Кубик
28.12.2016, 10:20

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-1
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Улан1981 аферист
28.12.2016, 11:59

неправильно поступил Илим. из-за тебя уволили бедную женщину. ты будешь ее семью кормить???

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справедливость
28.12.2016, 14:10

Кубик !!! Вот здесь ты не прав! Она отошла только на 10 мин. и все, а ты уже тут раздул тему - зарплата, милиция, вор! У кого такие мысли зарождаются ? по мере своей испорченности - ))

А Илим вообще зажрался как будто всю вечность будет сидеть директором, молодец что извинился !!! 

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