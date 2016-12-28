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Коррупция в Кыргызстане: кто из чиновников получил по заслугам?

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Аида Джумашева

Несмотря на то что правоохранительные органы стараются выявлять коррупционные преступления и привлекать к ответственности должностных лиц, суды при вынесении приговора не лишают виновных свободы, а то и вовсе освобождают от наказания. Об этом сообщил начальник управления по поддержанию гособвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Куванычбек Асангельдиев во время традиционного координационного совещания по вопросам противодействия коррупции в госрезиденции "Ала-Арча".

"ВБ" решил вспомнить самые громкие скандалы политиков и высокопоставленных лиц, связанных с коррупцией.

На воре шапка горит?

Взяточники сидят не только в кабинетах высших эшелонов власти, в надзорном органе тоже порой грешат вымогательством.

В июне уходящего года Первомайский районный суд приговорил экс-начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Кылычбека Арпачиева к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в вымогательстве взятки у сына бывшего парламентария Карганбека Самакова в размере $100 тысяч. Арпачиева задержали в рабочем кабинете при передаче ему денег.

Дело еще одного прокурорского работника закончилось в суде второй инстанции обвинительным приговором. Экс-прокурор Аламудунского района Кубанычбек Мамакеев, его помощник Марат Дононбаев и заместитель Улукбек Джумабеков признаны виновными в организации вымогательства взятки в крупном размере. Согласно решению суда, Мамакеев приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Джумабеков и Дононбаев приговорены к выплате штрафа в размере 50 и 40 тысяч расчетных показателей соответственно в доход государства.

Больные и немощные

Пожалуй, по самой популярной статье - "Коррупция" - в 2014 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Урмат Аманбаевой. По версии надзорного органа, она, будучи главным бухгалтером Ошского областного центра борьбы с туберкулезом (ООЦБТ), требовала, чтобы старшие медсестры центра в письменных документах отражали завышенное количество противотуберкулезных препаратов и дезинфицирующих средств, получаемых из аптеки ООЦБТ. Количественная разница этих препаратов указывалась, как якобы поставленная из ОсОО. За поставку перечислялись бюджетные деньги, которые затем она присваивала. В итоге суд первой инстанции приговорил ее к девяти годам лишения свободы, а Верховный суд заменил это наказание штрафом в 3 млн сомов. Кстати, до приговора первой инстанции Аманбаева находилась под домашним арестом в связи с перенесенной операцией на кишечник.

Одним из самых громких скандалов за последние три года стало задержание еще одного бывшего депутата парламента Ахматбека Келдибекова. Его обвинили в коррупции в бытность главой Государственной налоговой службы, Социального фонда, а также спикером парламента. В конце июня 2014 года материалы дела направили в Первомайский райсуд Бишкека для рассмотрения по существу. Но в процессе судебных заседаний Келдибеков пожаловался работникам Фемиды на плохое здоровье и его отпустили на лечение в Германию. По возвращению на родину его признали виновным, но не взяли под стражу. Бывший парламентарий, согласно решению трех инстанций, отделался штрафом в размере 30 тысяч расчетных показателей (3 млн сомов).

Узники высокого полета

Затмило это дело только вымогательство взятки со стороны теперь уже экс-главы Аппарата президента Данияра Нарымбаева. Он вместе с бывшим депутатом парламента Хаджимуратом Коркмазовым вымогал деньги у дочери экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева Назгуль. Сумма за законное решение в Верховном суде по конфискации имущества бывшего градоначальника была достаточно крупной - $100 тысяч. В итоге суд признал обоих виновными в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере. Нарымбаева приговорили к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием срока заключения в колонии усиленного режима, а Коркмазова - к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием срока заключения в колонии усиленного режима.

Не ушел от ответственности и бывший муж Аиды Саляновой Бактыбек Абдыкапаров, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, группа лиц обманом получила $50 тысяч, пообещав помочь закрыть дело, возбужденное сотрудниками ГКНБ на должностных лиц МП "Тазалык". Следствие получило прямые показания свидетелей о том, что Абдыкапаров был причастен к этим обещаниям. Позже в отношении супруга бывшего генпрокурора возбудили еще одно дело по факту незаконной поставки некачественного угля на ТЭЦ Бишкека. В итоге все подсудимые по данному делу отделались лишь условным сроком лишения свободы и штрафом.

Вопиющим юристы назвали приговор в отношении экс-генерального директора сотового оператора MegaCom Азамата Мурзалиева, его советника Алмазбека Абекова и главы фирмы "Новострой-Сервис" Аман уулу Кенжебека. Суд признал всех троих виновными в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих организаций в бытность руководителями компании. В итоге Абекова приговорили к 25 годам лишения свободы, Мурзалиева - к 13, а Аман уулу - к 8.

URL: http://www.vb.kg/352805
Теги:
MegaCom, Генеральная прокуратура, прокуратура, Ахматбек Келдибеков, Данияр Нарымбаев, Урмат Аманбаева, Хаджимурат Коркмазов, коррупция, взятка
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Комментарии
MaX asdf
28.12.2016, 21:40
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Мало, очень мало. При нашем уровне коррупции в стране, каждый год нужно сажать хотя бы пару сотен коррупционеров, чтобы что-то изменить. А эти единицы, это просто сведение счетов или договориться не смогли.

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