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Новогодняя атмосфера в Bishkek Park

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В канун Нового года в Bishkek Park будет царить атмосфера праздничной суеты.

Возле 10-метровой волшебной елки с 25 по 31 декабря с 14.00 до 20.00 будет сидеть Санта-Клаус с эльфами и дарить подарки за лучшие стихи.

С 26 по 28 декабря с 15.00 до 17.30 на бесплатных мастер-классах по аппликации, росписи гипсовых фигурок и магнитиков из фетра маленькие гости смогут сделать подарки своими руками.

С 26 по 28 декабря с 17.30 по 18.00 - развлекательная игра в поисках Санты и веселый хоровод.

28 декабря с 18.00 до 19.00 приглашаем всех детей и их родителей на большую театрализованную интерактивную программу "Холодное сердце". Вас ждут конкурсы, сюрпризы, праздничный хоровод и фотосессия со сказочными героями.

В преддверии праздника в большинстве магазинов одежды, обуви, аксессуаров и других товаров объявлены скидки и бонусы.

Веселого празднования!

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/352809
Теги:
BishkekPark
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Комментарии
Кана
28.12.2016, 09:29

какой нафиг санта, это вам не америка васьки

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Карина Ергиева
28.12.2016, 10:34
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 87
Комментариев: 543

Санта? Как много я пропустила.

0
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MaX asdf
28.12.2016, 21:46
Карма: +214
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 336
Минусов: 122
Комментариев: 872

Ну это же Бишкек парк. Турки про деда Мороза ничего не знают, а про Аяз ата тем более. Вот и пропихивают западного Санту. Да еще и позорного какого-то. Не могли ему нормально бороду приклеить.

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