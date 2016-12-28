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Госдеп США опроверг обвинения Эрдогана в поддержке коалиции террористов

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Госдепартамент США назвал "нелепыми" обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу того, что возглавляемая Америкой коалиция поддерживает боевиков в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя Госдепа Марка Тонера, оснований для таких обвинение не было.

Ранее президент Турции заявил, что антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, оказывает поддержку террористам в Сирии. В частности, она поддерживает "Исламское государство", а также курдские группировки ​YPG и PYD. Глава Турции добавлял, что у Анкары есть "подтверждение этому, включая фотографии и видео".

URL: http://www.vb.kg/352816
Теги:
США, Турция, терроризм
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Комментарии
3333
28.12.2016, 10:59

А сын Эрдогана покупал нефть от ИГИЛ! Что он запамятовал что ли? Забыл как сам взаимосвязан по уши в дерьме?!!

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