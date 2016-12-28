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В Московском районе прошла ёлка для детей с ограниченными возможностями

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Глеб Куренев

В Московском районе Чуйской области организована праздничная ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

Уточняется, что праздник организован ведомством совместно с местными органами власти. Всего мероприятие посетило 90 детей с ограниченными возможностями.

"Сюда приглашены дети, которые не ходят в школу. Они нуждаются в постоянном постороннем уходе. К сожалению, родители, ухаживая за больным ребенком, не имеют возможности зарабатывать, соответственно, в будущем они не смогут получать пенсию. В настоящее время Министерство работает над этим вопросом. Чтобы уход за ребенком с ОВЗ признали как за труд", - пояснила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.

URL: http://www.vb.kg/352817
Теги:
дети, Новый год, Министерство социального развития
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