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Спикер депутатам: Не надо без разбору ездить в бесплатные командировки

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента спикер Чыныбай Турсунбеков призвал депутатов выбирать бесплатные заграничные командировки с учетом внешней политики Кыргызстана.

"Общественность всегда обсуждает заграничные поездки депутатов. Я хотел бы внести уточнения, что в основном в такие поездки депутаты ездят по личной инициативе. И не всегда лидеры фракций выбирают страны, куда поедут депутаты. Сейчас ходят разные разговоры, связанные с поездкой депутатов в Тайвань. Речь идет о внешней политике страны, мы прекрасно знаем позицию нашего соседа - стратегического партнера Китая касательно политики Тайваня. Я призываю депутатов выбирать страны, куда они собираются ехать, с учетом внешней политики страны, чтобы не допустить охлаждения отношений с партнерами. И не надо бросаться в поездки без оглядки только потому, что они оплачиваются другой стороной", - призвал он депутатов.

URL: http://www.vb.kg/352819
Теги:
Китай, Чыныбай Турсунбеков
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Комментарии
V.P. Tim
28.12.2016, 11:14
Карма: +66
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Плюсов: 124
Минусов: 58
Комментариев: 292

Интересно, ЖК - это шарашкина  контора, в которой отсутствует хоть  какая-то дисциплина?    Вы о чем, але,  спикер  жк ?  Ведь за вами  как за  руководителем  жк  должно  быть  окончательное решение  направлять  деп. в командировку  или нет.  Вы  хоть в своей жизни  работали  в  кокой-нибудь  организации или на производстве?  Судя как  поставлено это дело у вас касательно  командировок,  вы не имеете  вообще никакого представления о дисциплине.   Ну как мы  собираемся   поднимать  нашу экономику  при таких кадрах  в руководящих  составах?   Боже мой, какой  позор!!!.....    

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qwerty
28.12.2016, 12:41

Хуже позора не придумаешь.

Горе депутаты разваливают свою же страну по своему незнанию.

В чем заключается работа депутата?

Какова цель?

Наворовать?

Использовать служебное положение?

Вот с какой целью идут в депутаты.

Надо ломать такое мышление.

Депутат работает не на себя а для людей.

Рваться в депы только ради личной выгоды глупо.

Угробите страну и потом будете бомжами как цыгане без собств.земли.

Ярые патриоты кричат:"Киргизский язык!!!Культура!!! Забываем корни!"...

А что они сделали чтобы это сохранить?

Где?

Покажите?

Они сами же продолжают разбазаривать народные деньги.

Не открыто беспл.курсов по изучению кирг.языка.

Это показывает их истинное отношение к вопросу о патриотизме.

В Казахстане давным давно такие курсы существуют. Иди и учись.

В депутаты должны идти люди уверенные в себе. Умудренные опытом жизни.

Осознающие происходящее в стране и в мире.

Интересующиеся политикой и многими другими вопросами.

Общительные и адекватные.

Наши элементарно не могут двух слов связать ни на русск. Ни на кирг.

депутаты это Те люди которые здороваются друг с другом, а не то что салянова, никого не замечает.

Перечислять можно долго.

Главное человек идущий в депутаты должен осознавать куда он идет и зачем.

Иметь правильные мотивы.

Если надо должен пострадать за правду.

Это истинный патриотизм, который давно подменили на лжепатриотизм.

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