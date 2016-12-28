Спикер депутатам: Не надо без разбору ездить в бесплатные командировки

Хуже позора не придумаешь.
Горе депутаты разваливают свою же страну по своему незнанию.
В чем заключается работа депутата?
Какова цель?
Наворовать?
Использовать служебное положение?
Вот с какой целью идут в депутаты.
Надо ломать такое мышление.
Депутат работает не на себя а для людей.
Рваться в депы только ради личной выгоды глупо.
Угробите страну и потом будете бомжами как цыгане без собств.земли.
Ярые патриоты кричат:"Киргизский язык!!!Культура!!! Забываем корни!"...
А что они сделали чтобы это сохранить?
Где?
Покажите?
Они сами же продолжают разбазаривать народные деньги.
Не открыто беспл.курсов по изучению кирг.языка.
Это показывает их истинное отношение к вопросу о патриотизме.
В Казахстане давным давно такие курсы существуют. Иди и учись.
В депутаты должны идти люди уверенные в себе. Умудренные опытом жизни.
Осознающие происходящее в стране и в мире.
Интересующиеся политикой и многими другими вопросами.
Общительные и адекватные.
Наши элементарно не могут двух слов связать ни на русск. Ни на кирг.
депутаты это Те люди которые здороваются друг с другом, а не то что салянова, никого не замечает.
Перечислять можно долго.
Главное человек идущий в депутаты должен осознавать куда он идет и зачем.
Иметь правильные мотивы.
Если надо должен пострадать за правду.
Это истинный патриотизм, который давно подменили на лжепатриотизм.