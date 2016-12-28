Спикер депутатам: Не надо без разбору ездить в бесплатные командировки

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента спикер Чыныбай Турсунбеков призвал депутатов выбирать бесплатные заграничные командировки с учетом внешней политики Кыргызстана.

"Общественность всегда обсуждает заграничные поездки депутатов. Я хотел бы внести уточнения, что в основном в такие поездки депутаты ездят по личной инициативе. И не всегда лидеры фракций выбирают страны, куда поедут депутаты. Сейчас ходят разные разговоры, связанные с поездкой депутатов в Тайвань. Речь идет о внешней политике страны, мы прекрасно знаем позицию нашего соседа - стратегического партнера Китая касательно политики Тайваня. Я призываю депутатов выбирать страны, куда они собираются ехать, с учетом внешней политики страны, чтобы не допустить охлаждения отношений с партнерами. И не надо бросаться в поездки без оглядки только потому, что они оплачиваются другой стороной", - призвал он депутатов.