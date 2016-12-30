Новый уровень отношений со странами Юго-Восточной Азии

В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики состоялось очередное заседание коллегии с участием представителей Аппарата президента, правительства, Жогорку Кенеша.

На заседании были рассмотрены итоги деятельности Коллегии министерства в 2016 году и график работы Коллегии на 2017 год, итоги проведенной работы по исполнению постановления правительства Кыргызской Республики "О повышении эффективности сотрудничества Кыргызской Республики с международными организациями, интеграционными объединениями и международными договорными органами" от 2 декабря 2015 года, проблемные и перспективные вопросы двусторонних отношений Кыргызской Республики со странами Юго-Восточной Азии.

Предметом обсуждения также стали вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией государственной границы с сопредельными странами.

По итогам работы Коллегии были приняты соответствующие решения, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.