Dura lex, sed lex - Суров закон, но он закон. Топ законов 2016-го

От страхования авто до суда аксакалов. "ВБ" подводит итоги работы парламента на предмет "полезности" принятых в этом году законов. Некоторые законопроекты, безусловно, оказались нужными для страны, но были и такие, которые вызвали широкий резонанс у общественности.

Медицинская страховка для железного коня

В конце июня парламентарии утвердили законопроект согласно которому с 7 февраля 2019 года вводится обязательное страхование автомобилей. За принятие документа проголосовали 109 депутатов. До этого времени застраховать движимое имущество можно на добровольной основе.

Законопроект широко обсуждался на социальных площадка кирнета. На одном из форумов проводилось голосование под заголовком "ОСАГО. Нужно ли оно нашей стране? Очередной механизм для выбивания денег у населения". Опрос показал, что большинство пользователей выступают против этого законопроекта.

Оплачиваемая кляуза

В ноябре Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил законопроект о вознаграждении граждан, сообщивших о взятке. Согласно документу, гражданам, которые сообщат о коррупционных преступлениях, выплатят денежное вознаграждение. Поощрять ответственных кыргызстанцев предлагается выплатой 30% от суммы взятки.

Закон предусматривает безопасность информаторов, обеспечивает сохранение рабочего места в течение трех лет в случае, если они сообщат о коррупционных проявлениях.

Неправительственный шпионаж

В апреле комитет ЖК вопреки митингу одобрил проект закона об иностранных агентах. Документ инициирован депутатами от парламентской фракции "Ар-Намыс" Турсунбаем Бакир уулу и Нуркамилом Мадалиевым. Согласно ему, некоммерческие и неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, приравниваются к "иностранным агентам".

Позже парламент отклонил в третьем чтении законопроект об иностранных агентах. Против принятия проголосовали 65 депутатов, 46 - поддержали. Всего - 111 депутатов.

Судьбоносное решение

2 ноября на заседании парламента депутаты в третьем чтении поддержали проект закона о назначении всенародного референдума по изменению Конституции на 11 декабря 2016 года.

За принятие документа проголосовали 90 депутатов, против - 15. Всего зарегистрировано 105 народных избранников.

В 24 статьи Конституции предлагали внести 36 поправок. Инициаторы сделали особый акцент на том, что основной блок изменений касается деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. Их полномочия и образ действий подводятся к тому, что представляет собой парламентская демократия, а также создается основа для их стабильной работы и взаимодействия, защищая страну от практически ежегодной смены правительства.

Референдум состоялся, поправки поддержало большинство проголосовавших граждан Кыргызстана.

Слово - не воробей, вылетит - оштрафуют

В ноябре в парламенте депутаты во втором чтении одобрили поправки в Кодекс об административной ответственности.

Мелкое хулиганство - нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан - влечет наложение административного штрафа в размере 15 расчетных показателей (1,5 тысячи сомов вместо 300) с привлечением к общественным работам на 8 часов либо административный арест на 5 суток.

Запрещенная "фортуна"

В апреле депутаты одобрили законопроект о запрете лотерейной деятельности. Инициаторами выступила группа депутатов - Торобай Зулпукаров, Бакытбек Джетигенов, Анвар Артыков, Таалайбек Масабиров и Тазабек Икрамов.

В Кыргызстане функционируют порядка 36 лотерейных компаний, объемы налоговых поступлений от деятельности которых являются невысокими.

"Лотерейная деятельность наносит вред нравственности, жизни, здоровью граждан, особенно подрастающего поколения. Потому они и приобрели особую социальную значимость, что защита интересов граждан на нынешнем этапе развития общества и с учетом сложившейся ситуации в области лотерейной деятельности может оправдать вводимый запрет", - отметил один из инициаторов Таалай Масабиров.

В очередь, если доживете

В марте народные избранники в третьем чтении одобрили поправки в Закон "Об онкологической помощи населению", согласно которым отменяется бесплатная медицинская помощь онкобольным.

Отныне кыргызстанцам, страдающим злокачественными новообразованиями, онкологическая помощь в государственных лечебно-профилактических учреждениях будет оказываться не бесплатно, как было ранее, а "в порядке, утверждаемом правительством КР". При этом экстренная медицинская помощь в таких случаях остается бесплатной.

Белобородые судьи

В ноябре на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутаты одобрили поправки в Закон "О судах аксакалов".

Согласно поправкам денежные штрафы, налагаемые судом аксакалов, предлагается вносить в местный бюджет.

В первоначальной редакции данного юридического документа указывалось, что средства, поступающие от наложения штрафов, распределяются следующим образом: 30 процентов – в местный бюджет города, на территории которого находится суд аксакалов; 70 процентов – на счет совета общественности территориального самоуправления, при котором создан суд аксакалов.

Позже, 10 марта этого года закон бы принят Жогорку Кенешем. Помимо вышеназванных статей в документе прописываются требования к белобородым судьям. Эти люди должны быть с незапятнанной репутацией, безупречным поведением. В апреле президент Алмазбек Атамбаев подписал этот закон