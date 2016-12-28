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Опрос "ВБ": Сколько бишкекчане планируют потратить на новогодний стол?

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Кирилл Степанюк

Несмотря на кризис и прочие жизненные сложности, Новый год будут отмечать все. Этот праздник для подавляющего большинства кыргызстанцев остается одним из самых любимых, когда вся семья собирается за столом с угощениями.

Ввиду экономических неурядиц для кого-то это может быть непросто. Но однозначно, Новый год собираются отмечать все, вне зависимости от уровня доходов. Понятно, что возможности у всех разные, но праздник никто отменять не собирается.

По данным опроса "ВБ", чтобы накрыть стол среднестатистическая семья, собирается потратить около 5 тысяч сомов.

URL: http://www.vb.kg/352823
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Комментарии
более 20 000
28.12.2016, 12:35

половина на бухло

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Adam
28.12.2016, 14:22

"0" : не для мусульман...

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