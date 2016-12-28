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Депутат из-за пробок на перевале Тоо-Ашуу не может приехать на заседание

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента депутат Айтмамат Назаров призвал правительство взять под контроль ситуацию на перевале Тоо-Ашуу.

Он напомнил, что из-за обильного снегопада затруднены проезды на перевале, так как снег не расчищается из-за нехватки техники.

"Наш депутат Тынчтыкбек Конушбаев нам рассказал об этом. Он тоже не может выехать оттуда, застрял в пробке и не успел на заседание", - призвал правительство депутат.

URL: http://www.vb.kg/352824
Теги:
дороги, парламент
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Комментарии
qwerty
28.12.2016, 12:27

Баран че на самолет не мог сесть чтоли?

Было же предупреждение что сход лавин будет.

Это показывает всю тупость депутатов.

Как такие проходят в жк?

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