В Москве кыргызским мигрантам продавали фальшивые авиабилеты на Новый год

Гражданка Кыргызстана в Москве продавала фальшивые авиабилеты соотечественникам. Об этом сообщил представитель МВД КР в РФ Аскат Алиев.

По его словам, молодая женщина по имени Алтынай продавала соотечественникам авиабилеты в Кыргызстан на период с 26 по 31 декабря по низкой цене. Всего такие билеты купили более 200 человек. О том, что билеты фальшивые, пассажиры узнавали только в аэропорту, когда их не допустили к регистрации. Вчера в представительство обратились около 40 кыргызстанцев, которые должны были вылететь в Бишкек и Ош 26 и 27 декабря.

Сейчас задержанная находится в полицейском отделении в Замоскворечье и дает показания.

"Многие из этих людей не знали, что купили фальшивые билеты. Эти люди хотели поехать к своим семьям, детям и встретить Новый год в кругу семьи, теперь же им не надо ехать в аэропорт, потому что билеты фальшивые", - написал Алиев.

Он призвал всех, кто купил билеты у этой женщины по адресу: улица Большая Ордынка, 63, кабинет 22, обратиться в официальные представительства авиакомпаний и проверить свои билеты, и если они окажутся фальшивыми, то обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, это первый случай массовой продажи фальшивых авиабилетов для кыргызских мигрантов. В сентябре была задержана пенсионерка из Кыргызстана, которая так же продавала соотечественникам фальшивые билеты. Тогда сумма ущерба превысила два млн рублей.