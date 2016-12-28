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В Москве кыргызским мигрантам продавали фальшивые авиабилеты на Новый год

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Айдана Абдуваитова

Гражданка Кыргызстана в Москве продавала фальшивые авиабилеты соотечественникам. Об этом сообщил представитель МВД КР в РФ Аскат Алиев.

По его словам, молодая женщина по имени Алтынай продавала соотечественникам авиабилеты в Кыргызстан на период с 26 по 31 декабря по низкой цене. Всего такие билеты купили более 200 человек. О том, что билеты фальшивые, пассажиры узнавали только в аэропорту, когда их не допустили к регистрации. Вчера в представительство обратились около 40 кыргызстанцев, которые должны были вылететь в Бишкек и Ош 26 и 27 декабря.

Сейчас задержанная находится в полицейском отделении в Замоскворечье и дает показания.

"Многие из этих людей не знали, что купили фальшивые билеты. Эти люди хотели поехать к своим семьям, детям и встретить Новый год в кругу семьи, теперь же им не надо ехать в аэропорт, потому что билеты фальшивые", - написал Алиев.

Он призвал всех, кто купил билеты у этой женщины по адресу: улица Большая Ордынка, 63, кабинет 22, обратиться в официальные представительства авиакомпаний и проверить свои билеты, и если они окажутся фальшивыми, то обратиться в правоохранительные органы.

Отметим, это первый случай массовой продажи фальшивых авиабилетов для кыргызских мигрантов. В сентябре была задержана пенсионерка из Кыргызстана, которая так же продавала соотечественникам фальшивые билеты. Тогда сумма ущерба превысила два млн рублей.

URL: http://www.vb.kg/352825
Теги:
мошенничество, соотечественники
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Комментарии
3333
28.12.2016, 11:21

Сами виноваты. Нашли у кого покупать!!

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Жалоба модератору
tt tt
28.12.2016, 23:49
Карма: +113
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Комментариев: 332

напротив нашего посольства ...многие думают,что у посольства дешевле и надежней...хотя там и находятся мошенники...справку которую тебе в консульстве сделают за три дня,частники напротив сделают за день(немного дороже)..а печать и роспись там естественно консульская...

0
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