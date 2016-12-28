Кыргызстан получит 100 млн долларов технической помощи от Казахстана

Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает отдел информационного обеспечения

аппарата правительства.

Соглашение и протоколы предусматривают оказание помощи для финансирования мероприятий дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

Согласно документу помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 млн долларов США на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.