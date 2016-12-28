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Кыргызстан получит 100 млн долларов технической помощи от Казахстана

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ВБ

Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов в качестве технической помощи. Соответствующее соглашение подписано на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает отдел информационного обеспечения

аппарата правительства.

Соглашение и протоколы предусматривают оказание помощи для финансирования мероприятий дорожной карты по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, которые направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

Согласно документу помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 млн долларов США на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры и модернизацию испытательных лабораторий.

URL: http://www.vb.kg/352826
Теги:
Казахстан, ЕАЭС
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Комментарии
QAZAQ
28.12.2016, 12:18

Сколько можно помогать Кыргызстану все равно кыргызы вечно не доволные

+1
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