MegaCom первым внедрил инновационную технологию для ускорения 4G

Компания MegaCom первой из кыргызстанских операторов внедрила инновационную технологию агрегации частот в сети 4G LTE в диапазонах LTE 1800 и LTE 2100. Напомним, что MegaCom – единственный оператор в стране, который запустил сеть LTE сразу в трех диапазонах частот 800, 1800 и 2100 МГц, что позволило охватить большую часть телефонов с поддержкой сети LTE, тем самым предоставив возможности для большего числа абонентов воспользоваться сетью нового поколения.

Агрегация частот позволяет увеличить скорость передачи данных более чем в 2 раза и повысить качество связи. Компания MegaCom не собирается останавливаться на достигнутом, и в будущем будет внедрять новые диапазоны в список агрегируемых частот, тем самым увеличивая скорость доступа к мобильному интернету.

Данное нововведение доступно в городах Бишкек и Ош. Абоненты мега-сети смогут пользоваться мобильным интернетом на стабильно высокой скорости для того, чтобы смотреть видео и фильмы в HD качестве, играть в онлайн-игры, общаться с друзьями в социальных сетях, искать нужную информацию и читать новости.

Карта покрытия сети 4G, все подробности об активации LTE в вашем телефоне доступны на сайте компании 4g.megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.

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