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В Германии семеро мигрантов обвиняются в поджоге бездомного

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Шестерым сирийцам и одному выходцу из Ливии предъявлены обвинения в покушении на убийство после того, как они, как утверждает следствие, попытались поджечь у одной из станций берлинского метро бездомного в рождественскую ночь, пишет Би-би-си.

В результате нападения бездомный не пострадал, прохожим удалось быстро его потушить.

После того, как полиция обнародовала кадры с камер видеонаблюдения, шестеро подозреваемых сами сдались властям.

Последний, которого полиция считает зачинщиком, был вскоре задержан возле его дома.

Все подозреваемые в возрасте от 15 до 21 года, все они прибыли в Берлин в 2014 и 2015 годах и подали прошение о предоставлении им убежища.

URL: http://www.vb.kg/352830
Теги:
бомж, Германия, миграция, поджог
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Комментарии
1
28.12.2016, 14:09

ну и вот зачем они там эти черно..пые голодранцы??! гнать их надо из Европы!! пусть в свои трущобы возвращаются и там живут!

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