С 1 января 2017 года предлагают запретить охоту на диких животных

Я лично двумя руками за этот закон . Давно надо было это сделать . Понимаю если эти любители охотились бы как раньше примитивными копьями или луком , а дома ждали голодная семья . Сейчас , что происходит заплатили нашим бедолагам какие то копейки , на мощных джипах , снайперскими винтовками последнего поколения расстреливают козерогов с расстояниея чуть ли не 20 км , он даже с машины не выходить . Это в конце концов даже несправедливо . Сколько осталось то их у нас ? Веками истребляем их , пусть живут рядом с нами , как жили миллионы лет ,,, Зачем их убивать ?????