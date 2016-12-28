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С 1 января 2017 года предлагают запретить охоту на диких животных

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента депутаты рассмотрели проект закона о введении запрета на охоту животных во втором чтении.

Инициатором документа выступает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Согласно документу, предлагается установить временные запреты на охоту с 1 января 2017 года в охотничьих угодьях с учетом чередования регионов республики:

  1. по Баткенской, Иссык-Кульской областям и районам Чуйской области, прилегающим к Бишкеку, - с 2017 по 2019 год;
  2. по Нарынской и Ошской областям - с 2020 по 2022 год;
  3. по Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областям, кроме районов, прилегающих к Бишкеку, - с 2023 по 2025 год.

По данным инициаторов документа, запрет на охоту не может быть единственным способом увеличения численности диких животных, в этой связи предлагается исключить охоту в январе и феврале - как для граждан Кыргызстана, так и для иностранных лиц.

По итогам обсуждения депутаты направили на голосование проект закона.

URL: http://www.vb.kg/352832
Теги:
Гослесхоз
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Комментарии
Рома
28.12.2016, 13:31

Я лично двумя руками за этот закон . Давно надо было это сделать . Понимаю если эти любители охотились бы как раньше примитивными копьями или луком , а дома ждали голодная семья . Сейчас , что происходит заплатили нашим бедолагам какие то копейки , на мощных джипах , снайперскими винтовками последнего поколения расстреливают козерогов с расстояниея чуть ли не 20 км  , он даже с машины не выходить . Это в конце концов даже несправедливо  . Сколько осталось то их у нас ? Веками истребляем  их , пусть живут рядом с нами , как жили миллионы лет ,,, Зачем их убивать ????? 

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