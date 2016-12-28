$ 69.29 - 69.45
€ 72.24 - 73.03

Изменения в Конституции вступят в силу с 15 января

467  5
ВБ

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики", принятый референдумом 11 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Принятые референдумом изменения в Конституцию Кыргызской Республики направлены, в частности, на:

  1. укрепление независимости и суверенитета Кыргызской Республики;
  2. укрепление парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти;
  3. совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов
.

Текст закона также будет опубликован в ближайшем выпуске газеты "Эркин Тоо" (пятница 30 декабря 2016 года).

Закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" вступит в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования, то есть 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения в статьи 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017 года в соответствии с частью 1 принятого референдумом Закона.

Не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу Закона "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики" (29 января 2017 года) президент обнародует официальный текст Основного закона с учетом внесенных референдумом изменений.

Кроме того, в новом официальном тексте Конституции глава государства должен устранить противоречия между текстами на государственном и официальном языках, допущенные в 2010 году. Этого требует часть 2 статьи 2 принятого референдумом 11 декабря 2016 года Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики".

URL: http://www.vb.kg/352834
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Конституция, президент, референдум
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Кристина Магомедова
28.12.2016, 14:33
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 19
Минусов: 3
Комментариев: 17

Текебаев и геи рыдают взахлёб.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
Сергей Тихомиров
28.12.2016, 14:36
Карма: +15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 116
Минусов: 101
Комментариев: 292

Кристина Магомедова

Текебаев и геи рыдают взахлёб.

А с ними Аскаров, Елисеев и Батыров.

-2
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
28.12.2016, 21:53
Карма: +214
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 336
Минусов: 122
Комментариев: 872

Ага, плачут и рыдают. Гомосеки и раньше жениться не могли по нашему законодательству. А всяких там Текебаевых и Елесеевых эти поправки вообще никаким боком не касаются.

0
Цитировать
Жалоба модератору
tt tt
28.12.2016, 23:42
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 166
Минусов: 53
Комментариев: 332

хм...одурачили народ....

0
Цитировать
Жалоба модератору
tt tt
28.12.2016, 23:42
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 166
Минусов: 53
Комментариев: 332

хм...одурачили народ....

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  