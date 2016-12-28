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На Иссык-Куле проводят рейд по борьбе с браконьерством

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Аида Джумашева

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев принял участие на очередном рейдовом мероприятии по борьбе с браконьерством. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в пресс-службе полпредства области.

По словам Акибаева, в последующем для рейдов привлекут судна российской военной базы "Кой-Сары".

"Мероприятия будут проводиться не единожды, а постоянно. Каждый из нас должен брать ответственность за будущее. Если мы сегодня нарушим естественный природный баланс, то завтра наши потомки нам этого не простят", - отметил он.

Он добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры с российской военной базой о предоставлении нескольких катеров для очистки акватория озера от рыболовных сетей.

Как уточняют в пресс-службе полпреда, в ходе рейда выловили 11 км рыболовных сетей, которые механически уничтожили сотрудники экотехинспекции.

URL: http://www.vb.kg/352840
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство
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