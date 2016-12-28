Вице-спикер Нурбек Алимбеков добровольно сложил полномочия

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента вице-спикер Нурбек Алимбеков добровольно сложил свои полномочия.

Он пояснил, что принял такое решение, так как интересы государства ставит превыше всего.

"С 16 по 22 декабря находился с неофициальным частным визитом в Тайване и встречался с официальными лицами этой страны. Визит носил неофициальный характер, и там мы не подписывали никаких документов. Но я не знаю, как СМИ этой страны осветили нашу поездку. Признаю, что мои действия могли повлиять на внешнюю политику, а именно на добрососедские отношения со стратегическим партнером - Китаем. Наша страна впредь должна развивать партнерские отношения с Китаем. В этой связи, учитывая, что интересы государства должны быть превыше всего, решил сложить свои полномочия вице-спикера", - заключил Алимбеков.