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Forbes: Кыргызстан на втором месте в топе бюджетных турнаправлений 2017

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Наталья Ли

Кыргызстан вошел в топ бюджетных туристических направлений 2017 по версии Forbes.

Благодаря путешественникам Jarryd Salem and Alesha Bradford республика оказалась на втором месте списка.

"Кыргызстан - одна из самых зрелищных и недооцененных стран мира с богатой историей и тысячелетней культурой, 93% территории которой покрыто горами", - так описывается страна в материале.

Кроме того, отмечается, что республика "удивительно доступна для туристов с ограниченным бюджетом". В частности, речь идет о Бишкеке.

"Проживание в частном секторе в городе можно найти всего за $15 за ночь, а стоимость хорошего питания начинается от $2. Даже проживание в традиционной юрте с двухразовым питанием обойдется дешево - $20 на человека", - говорится в статье.

На первом месте списка находится Северный Вьетнам. Также рядом с нашей страной соседствуют Португалия и Южная Корея. Кыргызстан - единственный из стран Центральной Азии, вошедший в список.

URL: http://www.vb.kg/352852
Теги:
СМИ, туризм
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