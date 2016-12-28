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Сурабалдиева: Милиционеры жалуются на несправедливое распределение квартир

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Назгуль Бегалиева

Сегодня, 28 декабря, на заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева рассказала о жалобах милиционеров по вопросу распределения квартир.

"Сотрудники милиции жалуются, что квартиры выдают, не соблюдая очередность. Люди годами стоят в очереди, но в итоге квартиры получают другие. Жалоб около 80, но их никто не услышал," - возмутилась депутат.

Омбудсмен Кубат Оторбаев заметил, что сотрудник милиции из Нарынской области обращался по этому поводу.

Ряд депутатов предложили создать профсоюз в МВД, чтобы впредь не допустить нарушений прав сотрудников милиции.

URL: http://www.vb.kg/352853
Теги:
МВД, омбудсмен
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