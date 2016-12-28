Сегодня: ГКНБ и истерика Текебаева, Джакупова держит слово, да будет свет

ГКНБ наблюдает за истерикой руководства "Ата Мекена". В спецслужбах дали понять, что в курсе неадекватного поведения Текебаева и представителей его фракции. На обвинения, высказываемые в адрес комитета Нацбезопасности, чекисты относятся с пониманием. Отвечать на выпады не видят смысла.

"В настоящее время идет проверка всех коррупционных проявлений по MegaCom в 2010-2012 годах. Работа в данном направлении и перспективы разоблачений, возможно, вызвали столь болезненную реакцию со стороны лидера партии "Ата Мекен", - заключили в ГКНБ.

Чолпон Джакупова сдержала слово. Она написала заявление об уходе из парламента. Депутат известила ЦИК о том, что с 1 января 2017 года намерена прекратить исполнение полномочий. Теперь Центральная избирательная комиссия должна собраться на заседание и рассмотреть поданное народной избранницей от фракции "Бир Бол" заявление.

Джакупова выступала против реформы Основного закона и заранее заявила, что в случае принятия новой Конституции покинет парламент. К выбору граждан депутат отнеслась с уважением и пониманием. Без громких заявлений, скромно и тихо написала заявление и отнесла в ЦИК. Остальные противники референдума, в том числе лидеры бунтовавших фракций, притихли, а местами даже перекрасились.

Закон о биометрических паспортах прокатили. Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности отправил проект на доработку. Так, например, Аскарбек Шадиев назвал деятельность Государственной регистрационной службы по замене паспортов бизнесом.

В ГРС по этому поводу, кстати, недолго печалились. Сегодня там родилась новая простая и гениальная идея. Менять паспорта на биометрические теперь всех планируется обязать постановлением правительства. Что думает об этой инициативе премьер Жээнбеков, пока непонятно, но ведомство Сарпашева уже делает заявление от имени всего кабинета министров.

Президент подписал закон о внесении изменений в Конституцию. Основной закон, поддержанный большинством кыргызстанцев на всенародном референдуме, вступит в силу с 15 января 2017 года. Исключение составят пять статей Конституции (70, 72, 75, 81 и 87), которые будут введены в действие и обретут юридическую силу 1 декабря следующего года.

Как говорится в подписанном президентом законе: "Цель поправок - укрепление независимости и суверенитета, парламентаризма, уточнение принципов взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями государственной власти. Также поправки несут в себе совершенствование конституционной основы для продолжения судебной реформы и проведения реформы правоохранительных органов".

Да будет свет. В новогодние праздники энергетики будут работать в усиленном режиме. "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" предпринимает меры для предотвращения аварийных отключений и внештатных ситуаций, чтобы не допустить нарушения электроснабжения потребителей.

На случай непредвиденных аварий подготовлен аварийно-ремонтный запас запчастей, отработаны схемы оперативного устранения неполадок. "Энергетики в праздничные дни будут работать в круглосуточном режиме на своих постах, но уже усиленно, чтобы кыргызстанцы встретили Новый год со светом и теплом!" - сообщила пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынесет решение по допинговому делу Иззата Артыкова 11 января. Наш атлет и спортивные функционеры намерены оспорить решение о лишении сборной Кыргызстана бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Артыкову дали шанс доказать в суде, что он не употреблял стимуляторов и придерживается антидопинговых правил. В качестве свидетелей на слушаниях в Лозанне выступят представители федерации тяжелой атлетики и Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Функционеры надеются, что представленные ими аргументы и некие доказательства позволят вернуть Артыкову бронзовую медаль Олимпиады в Рио.