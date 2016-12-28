Арзыматова: Граждане с ОВЗ превзошли себя, они герои

Награждение президентом Алмазбеком Атамбаевым лиц с ограниченными возможностями здоровья медалью "Данк" говорит о том, что в страна гордится такими людьми. Об этом сегодня сообщила политолог Айнура Арзыматова.

Как она отметила, к данному факту относится очень хорошо. "Потому что это, во-первых, люди с ограниченными возможностями, и они делают больше людей, у которых есть руки и ноги. Они заслуживают очень большой награды. Сколько у нас здоровых людей – лентяев. А такие люди - это просто герои, которые смогли, превзошли сами себя. Потом это не только их личный успех, это успех всего Кыргызстана. Они поднимают знамя Кыргызстана на международной арене. И они достойны таких наград", - говорит политолог.

По ее словам, то что, что президент обратил внимание на это и наградил их, это большой знак того, что власть думает и обращает внимание и на такие категории людей.

Также эксперт поделилась, что во времена первых двух президентов не помнит такого, чтобы награждали ЛОВЗ, или чтобы такие люди участвовали в международных фестивалях.

"Этот жест говорит о том, что государство и общество готово принят людей с ЛОВЗ. И государство дает дань уважения таким необычным людям. Это многого стоит. Самое главное, что люди с ограниченными возможностями здоровья поднимают имидж Кыргызстана в международной арене. Также это свидетельствует о том, что в стране создаются условия для такой категории лиц", - резюмировала она.

Напомним, президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 28 декабря, подписал Указ, согласно которому за стойкость духа, высокие волевые качества, выдающиеся примеры стремления человека в трудной жизненной ситуации к достойной жизни и полноценному труду, а также достижения в профессиональной деятельности медалями "Даңк" награждены:

- руководитель общественного объединения инвалидов "Талыкпас-Ата" Абдылдаев Турсунбек Абдыкасымович;

- участница танцевальной группы "Тумар" Самыйбек кызы Адина;

- житель Ат-Башинского района Нарынской области Усенкожоев Рахатбек Таштанбекович.