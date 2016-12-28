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Для кыргызстанцев снизят стоимость транзита грузов через Казахстан

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ВБ

Для отечественных предпринимателей снизят стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана из России и Беларуси. Соответствующее соглашение подписали Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает отдел информационного обеспечения

Аппарата правительства КР.

Документ предусматривает применение Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в/из Кыргызстана, который в разы дешевле транзитного тарифа.

Таким образом, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих импорт и экспорт продукции из/в Кыргызстана стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана из России и Беларуси будет значительно снижена, в связи с чем ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и, как следствие, снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другую продукцию для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/352865
Теги:
Казахстан, правительство, экспорт, импорт, ЕАЭС
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