Для кыргызстанцев снизят стоимость транзита грузов через Казахстан

Для отечественных предпринимателей снизят стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана из России и Беларуси. Соответствующее соглашение подписали Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает отдел информационного обеспечения

Аппарата правительства КР.

Документ предусматривает применение Казахстаном унифицированного тарифа при перевозке грузов железнодорожным транспортом по территории республики в/из Кыргызстана, который в разы дешевле транзитного тарифа.

Таким образом, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих импорт и экспорт продукции из/в Кыргызстана стоимость транспортировки грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана из России и Беларуси будет значительно снижена, в связи с чем ожидается снижение стоимости импортируемых товаров и, как следствие, снижение рыночного уровня цен на продукты, сырье и другую продукцию для обеспечения функционирования экономики и жизнедеятельности населения Кыргызстана.