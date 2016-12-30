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Новогодние ёлки для детей от FINCA Банка

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Во всех филиалах FINCA Банка С 17 по 30 декабря 2016 года прошли новогодние утренники. Более 1100 детей клиентов FINCA Банка в возрасте 5-10 лет по всем регионам страны приняли участие в новогодней сказке с Дедом Морозом, Снегурочкой, клоунами и фокусниками.

Специально для маленьких гостей в головном офисе и 24 филиалах банка была организована развлекательная программа, где каждого ребенка ждали увлекательные конкурсы и веселые развлечения. Красочные мероприятия не оставили равнодушными ни детей, ни их родителей. Сотрудники FINCA Банка поздравили детей с праздником, а в конце каждого новогоднего представления детей ждали сладкие подарки от Деда Мороза. Все маленькие зрители получили огромное удовольствие и много позитивных впечатлений.

FINCA Банк поздравляет всех кыргызстанцев с Новым, 2017 годом! Желает крепкого здоровья, значимых достижений и исполнения самых заветных желаний. Пусть новый год подарит больше тепла и много новых возможностей!

Детальная информация о проектах, продуктах и услугах FINCA Банка на сайте: www. FINCA.kg

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/352878
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#FINCA
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