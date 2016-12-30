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Через главные воздушные ворота КР прошел трехмиллионный пассажир

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ВБ

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас" обслужило своего трехмиллионного пассажира.

Счастливицей стала кыргызстанка Медина Кенжебаева, вылетавшая рейсом по направлению Бишкек - Стамбул. Трехмиллионного пассажира поздравили представители ОАО "МАМ" с наступающим Новым годом и подарили памятные подарки.

Представители одной из авиакомпаний подарили юбилейному пассажиру бесплатный билет бизнес-класса по направлению Бишкек - Стамбул - Бишкек. VIP-зал предоставил сертификат на бесплатное обслуживание в зале комфортного пребывания.

"Я часто летаю заграницу и сейчас направляюсь в Баку через Стамбул. Буду там работать, а дети мои остаются с мужем. Я очень удивлена и рада, что стала юбилейным пассажиром, и что это произошло со мной именно в канун Нового года. Хочу выразить всем благодарность и пожелать чистого неба, чтобы самолеты летали всегда и чтобы в аэропортах все было хорошо", - поделилась впечатлениями Медина Кенжебаева.

URL: http://www.vb.kg/352904
Теги:
аэропорт, Новый год, Манас
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