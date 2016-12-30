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Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

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Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с наступающим 2017 годом!

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть в 2017 году в каждой семье будет много приятных новостей и сюрпризов. Пусть Новый год подарит вам интересные встречи, красочные эмоции, незабываемые события и радость от общения! Наша команда О! благодарит наших клиентов за доверие. Спасибо вам за то, что встречаете с нами не первый Новый год и вдохновляете нас. Весь год мы работали для вас и благодаря вам. До новых встреч в 2017!" – поздравил кыргызстанцев коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

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URL: http://www.vb.kg/352931
Теги:
Новый год, сотовый оператор, #O!
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