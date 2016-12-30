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Столичная милиция поздравила с Новым годом детей из Беловодского интерната

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Аида Джумашева

Руководство ГУВД и сотрудники столичной милиции посетили детское психоневрологическое социально-стационарное учреждение, которое находится в селе Беловодском.

С Новым годом детей поздравили парламентарий Наталья Никитенко, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, а также заместитель начальника ГУВД Бишкека Турат Исаев.

"Исаев вручил воспитанникам дома-интерната подарки от имени сотрудников городского управления. После официальной части мероприятия дети представили новогоднюю концертную программу. Руководство интерната вручило благодарственное письмо сотрудникам милиции столичного ГУВД за оказанную помощь и проявленное милосердие", - проинформировали в ведомстве.

URL: http://www.vb.kg/352933
Теги:
ГУВД, Индира Джолдубаева
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