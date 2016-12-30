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В Кыргызстане 172 тысячи человек – инвалиды, 28 тысяч из них дети

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ВБ

Дети с ограниченными возможностями здоровья наиболее часто сталкиваются с нарушением своих прав, распространило сообщение Генеральная прокуратура.

Надзорным ведомством за 2016 год в целях защиты прав и интересов таких категорий граждан проведены 103 проверки. В результате выявлено 138 нарушений законности, наказано 91 должностное лицо, возбуждено два уголовных дела.

Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере реализации права на труд ЛОВЗ. Согласно законодательству КР для лиц с ограниченными возможностями здоровья в организациях с численностью сотрудников более 20 человек и более 5% рабочих мест предусмотрено для инвалидов.

В результате одной из проверок, проведенной надзорным ведомством, оказалось, что инвалид 2-й группы Ж.К. был уволен с грубым нарушением Трудового законодательства с филиала ОАО "Северэлектро". По представлению прокуратуры Таласской области он был принят обратно на работу.

Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в Управлении труда и социального развития района выявлен ряд нарушений Закона КР "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья". Принятыми прокуратурой мерами 5 лиц с ограниченными возможностями здоровья были трудоустроены. Органами прокуратуры республики работа в данном направлении продолжается, сообщают в Генеральной прокуратуре.

URL: http://www.vb.kg/352935
Теги:
инвалиды, права человека, прокуратура
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