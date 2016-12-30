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Centerra Gold Inc. получила разрешения по плану работы Кумтора на 2017 год

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Компания Centerra Gold Inc. сообщает о том, что её предприятие "Кумтор", расположенное в Кыргызстане, получило все необходимые разрешения и согласования по плану работы рудника на 2017 год. Указанные разрешения и согласования распространяются на деятельность рудника в течение всего следующего года.

"Кумтор" получил экспертизу на Специальный проект центрального карьера и участка Сарытор на 2017 год по вопросам промышленной безопасности и охране недр Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Также "Кумтор" получил экологическую экспертизу на Специальный проект центрального карьера и участка Сарытор на 2017 год, выданную Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Кыргызской Республики. Помимо этого, ГАООСЛХ выдало разрешения на размещение отходов, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и согласовало проект нормативов предельно допустимых выбросов на 2017 год.

Таким образом, "Кумтор" теперь располагает всеми согласованными проектами и разрешениями, необходимыми для производства горных работ в течение всего 2017 года. "Кумтор" осуществляет регулярный сброс очищенных стоков с хвостохранилища с наступлением весеннего периода, а потому он должен будет обратиться за разрешением на осуществление сбросов и рассчитывает получить их в обычном рабочем порядке весной.

Справка:

Centerra Gold Inc. - канадская золоторудная компания, занимающаяся эксплуатацией, разработкой, проведением геологоразведочных работ и приобретением золотоносных месторождений на рынках Азии, Северной Америки и в других регионах мира. "Центерра" является крупнейшим западным производителем золота на территории Центральной Азии. Акции "Центерры" обращаются на Фондовой бирже Торонто под символом CG. Компания базируется в городе Торонто, штат Онтарио, Канада.

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URL: http://www.vb.kg/352936
Теги:
Centerra Gold Inc., #Кумтор, золото, промышленность
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Комментарии
гражданин
30.12.2016, 11:44

теперь как обычно как и раньше и в 2017 году  целый год 70 % золото заберут в канаду а 30 % оставят нашим чиновникам в итоге народу и стране ничего не останется

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Чел
30.12.2016, 12:07

Опять двадцать пять.???

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турат
30.12.2016, 14:17

ну что ж поздравляем группу чиновников которые обогатились на этом!!!!!!

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Зинаида Баданова
30.12.2016, 15:22
Карма: 0
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Минусов: 1
Комментариев: 1

гражданин

теперь как обычно как и раньше и в 2017 году  целый год 70 % золото заберут в канаду а 30 % оставят нашим чиновникам в итоге народу и стране ничего не останется

В том году Кумторовцы заплатили в казну 9 миллиардов, в этом 7. Это по вашему ничего?  

Главное бюджетообразующее предприятие страны вечно хз кто,  хочет выставить мошенниками. Только эти "хз кто", обычно текебаев и прочие воры-мародеры.

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aliena dershova
30.12.2016, 15:27
Карма: 0
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Комментариев: 2

турат

ну что ж поздравляем группу чиновников которые обогатились на этом!!!!!!

О, опять криминал активничает.  Горняки не отсчитывают кольбаевским, вот чернота и истерит.   Сейчас прочитала, что кумторовцы из своих средств личных помогли детям Иссыык-Кульской области.

На этой неделе сотрудники компании «Кумтор» передали 768 новогодних подарков для детей из детских домов, кризисных центров и малообеспеченных семей г. Балыкчи, Джети-Огузского и Тонского районов Иссык-Кульской области.

Традиционные сладости в этом году были закуплены на средства, собранные самими сотрудниками компании, ввиду того, что решение Межрайонного суда города Бишкека о запрете передачи активов компании все еще остается в силе с 3 июня 2016 года. В связи с этим, компания не имела возможности перечислить средства на покупку подарков нуждающимся детям области. Однако, сотрудники компании не остались равнодушными и организовали традиционные новогодние поздравления от Деда Мороза для маленьких иссыккульцев.

Работниками рудника, перевалочной базы и головного офиса были собраны 259 500 сомов, на которые закупили сладости.Представители отдела «Устойчивого развития» доставили адресатам новогодние подарки от имени коллектива компании при поддержке органов местного самоуправления, которые предоставили списки детей и организовали предновогодние утренники по области. В Кризисный центр «Дети Тянь-Шаня» в городе Балыкчы подарки были доставлены работниками Балыкчинской перевалочной базы, которые также подготовили шоу-программу для ребят.В число организаций и сообществ, которые получили подарки от сотрудников компании вошли:Тонский район:

• ОФ «Шоола Кол»;

• Реабилитационный центр «Хадича»;

• Сироты района;

• Дети с ограниченными возможностями здоровья;

• Лучшие ученики школ.Джети-Огузский район:

• Сироты района;

• Дети с ограниченными возможностями здоровья.Город Балыкчи:

• Общество детей с ограниченными возможностями здоровья;

• ОФ «Дети-Тянь Шаня»;

• Реабилитационный центр «Адамзатка жардам».

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MaX asdf
30.12.2016, 15:53
Карма: +214
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 336
Минусов: 122
Комментариев: 873

гражданин

теперь как обычно как и раньше и в 2017 году  целый год 70 % золото заберут в канаду а 30 % оставят нашим чиновникам в итоге народу и стране ничего не останется

Детская наивность. Можно подумать, если бы они нам 99% оставляли народу с этого что-то бы досталось. Львиная доля этих средство разворуется чиновниками или пойдет на очередные ковры или значки для депутатов. У нас даже разметку  в столице страны сами нарисовать не могут, все разворовали, то японцы, то китайцы деньги на это дают.

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Айбек Толенов
30.12.2016, 22:28
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Плюсов: 26
Минусов: 5
Комментариев: 48

Зинаида Баданова

гражданин

теперь как обычно как и раньше и в 2017 году  целый год 70 % золото заберут в канаду а 30 % оставят нашим чиновникам в итоге народу и стране ничего не останется

В том году Кумторовцы заплатили в казну 9 миллиардов, в этом 7. Это по вашему ничего?  

Главное бюджетообразующее предприятие страны вечно хз кто,  хочет выставить мошенниками. Только эти "хз кто", обычно текебаев и прочие воры-мародеры.

Всё то,что вы описываете,что они заплатили налоги,а также благотворительность с их стороны-это крошки с барского стола!Первое соглашение 30% Канадцам и 70% КР выглядело более объективным,а настоящее 70% на 30%-это наглый грабеж с их стороны,хотя подкуп А.Акаева и К.Бакиева можно оценить,канадцев как людей делающих деньги применяя методы европейцев против индейцев в 16-18 веках

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Айбек Толенов
30.12.2016, 22:37
Карма: +21
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Плюсов: 26
Минусов: 5
Комментариев: 48

Всех тех кто как-то связан по соглашениям с Кумтором с Кыргызской стороны,надо считать ПРЕДАТЕЛЕМ!Это А.Акаев,К.Бакиев,Д.Сарыгулов и тд.Конфисковать их недвижимость и имущество,не подпускать к госслужбе всех близких родственников до седьмого колена!Почему этим не занимается действующая власть?Потому что среди них есть люди замешанные по соглашениям!

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