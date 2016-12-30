ГП: экс-министр обороны незаконно выделил 5 млн сомов ГП "Аскер Курулуш"

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Т.О. по статьям "Превышение должностных полномочий" и его заместителя в момент занимаемой им должности начальника финансового управления МО) Н.Ж. по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Соучастие в преступлении", "Превышение должностных полномочий". Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в главном надзорном органе.

Отметим, речь идет об экс-министре обороны Таалайбеке Омуралиеве и его заместителе Нуркалые Жумабаеве.

Напомним, ранее Генпрокуратура сообщала о том, что 17 апреля 2013 года между Министерством обороны КР и ГП "Аскер Курулуш" был заключен договор о предоставлении денежных средств в сумме 5 млн сомов в качестве займа, которые ГП "Аскер Курулуш" были перечислены по статье "Приобретение прочих услуг, за счет специальных средств Министерства обороны КР. Однако эти деньги не были использованы государственным предприятием по назначению и незаконно перечислены на счета коммерческих структур, где находились в незаконном обороте в течение двух лет.

"Следствием установлено, что Т.О. (Омуралиев. - Прим. ред), находясь на должности министра обороны, при соучастии начальника финансового управления Н.Ж. (Жумабаев. - Прим. ред.), в нарушение требований Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" и Закона "Об основных принципах бюджетного права", принял незаконное решение о выдаче из республиканского бюджета хозяйствующему субъекту денежных средств в качестве займа в сумме 5 млн сомов. Следует учесть, что указанные финансовые средства были предназначены на другие цели. В результате противоправных действий должностных лиц незаконно выданная денежная сумма была использована хозяйствующим субъектом не по целевому назначению, а по усмотрению руководителя указанного субъекта", - проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.