В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до часа ночи

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01.00 часов для удобства горожан будет работать общественный транспорт.

Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в квадрате: проспект Чуй - бульвар Эркиндик - ул. Панфилова - ул. Абдымомунова.

А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту!

Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:

№ 4 (жилой массив Ак-Ордо - жилгородок Совмина - рынок "Оберон"); № 7 (мкр. Аламедин-1 - ул. Фучика); № 18 (жилой массив Дордой - село Кун Туу); № 38 (110-й квартал - мкр. Аламедин-1); №42 (12-й мкр. - жилой массив Ала-Тоо).

Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:

№ 4 - Площадь Ала-Тоо - Кожзавод - Мясокомбинат; № 5 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Джал - ТЭЦ; № 7 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Тунгуч - Ошский рынок; № 8 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Ак Оргоо - Ошский рынок; № 14 - Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой - Ошский рынок; № 17 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Асанбай - Ошский рынок.

Также в районе площади Ала-Тоо будет работать 12 микроавтобусных маршрутов:

№ 111 – жилой массив Аска-Таш – село Новопокровка; № 122 – село Кок-Жар – ул. П. Лумумбы; № 135 – жилой массив Арча-Бешик – жилой массив Бакай Ата; № 137 – ул. Чолпон Атинская – П. Лумумбы; № 138 – жилой массив Кок-Жар – Авторынок "Азамат"; № 166 – пр. Ден Сяопина – жилой массив Кырман; № 179 – жилой массив Кара-Жыгач – мкр. Достук; № 211 – МТФ – жилой массив Тынчтык; № 220 – ж/м Ала-Тоо – мкр. Аламедин-1; № 254 – ж/м Ала-Тоо-3 – село Восток; № 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив Салкын Тор; № 262 – ж/м Арча Бешик – жилой массив Кырман.

Также мэрия напоминает, что 31 декабря с 12.00 до 15.00 на центральной площади Ала-Тоо состоится праздничное новогоднее поздравление горожан.

С 20.00 до 24.00 часов на площади Ала-Тоо пройдет новогодний концерт, подготовленный совместно с радиостанцией "Кыргызстан обондору", который завершится в 00.00 часов встречей Нового, 2017 года и праздничным салютом.