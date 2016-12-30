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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до часа ночи

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Алексей Тимаев

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01.00 часов для удобства горожан будет работать общественный транспорт.

Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в квадрате: проспект Чуй - бульвар Эркиндик - ул. Панфилова - ул. Абдымомунова.

А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту!

Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:

  1. № 4 (жилой массив Ак-Ордо - жилгородок Совмина - рынок "Оберон");
  2. № 7 (мкр. Аламедин-1 - ул. Фучика);
  3. № 18 (жилой массив Дордой - село Кун Туу);
  4. № 38 (110-й квартал - мкр. Аламедин-1);
  5. №42 (12-й мкр. - жилой массив Ала-Тоо).

Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:

  1. № 4 - Площадь Ала-Тоо - Кожзавод - Мясокомбинат;
  2. № 5 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Джал - ТЭЦ;
  3. № 7 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Тунгуч - Ошский рынок;
  4. № 8 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Ак Оргоо - Ошский рынок;
  5. № 14 - Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой - Ошский рынок;
  6. № 17 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Асанбай - Ошский рынок.

Также в районе площади Ала-Тоо будет работать 12 микроавтобусных маршрутов:

  1. № 111 – жилой массив Аска-Таш – село Новопокровка;
  2. № 122 – село Кок-Жар – ул. П. Лумумбы;
  3. № 135 – жилой массив Арча-Бешик – жилой массив Бакай Ата;
  4. № 137 – ул. Чолпон Атинская – П. Лумумбы;
  5. № 138 – жилой массив Кок-Жар – Авторынок "Азамат";
  6. № 166 – пр. Ден Сяопина – жилой массив Кырман;
  7. № 179 – жилой массив Кара-Жыгач – мкр. Достук;
  8. № 211 – МТФ – жилой массив Тынчтык;
  9. № 220 – ж/м Ала-Тоо – мкр. Аламедин-1;
  10. № 254 – ж/м Ала-Тоо-3 – село Восток;
  11. № 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив Салкын Тор;
  12. № 262 – ж/м Арча Бешик – жилой массив Кырман.

Также мэрия напоминает, что 31 декабря с 12.00 до 15.00 на центральной площади Ала-Тоо состоится праздничное новогоднее поздравление горожан.

С 20.00 до 24.00 часов на площади Ала-Тоо пройдет новогодний концерт, подготовленный совместно с радиостанцией "Кыргызстан обондору", который завершится в 00.00 часов встречей Нового, 2017 года и праздничным салютом.

URL: http://www.vb.kg/352939
Теги:
Новый год, транспорт
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