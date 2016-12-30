"Кыргызалтын" подарил малоимущим детям из регионов зимнюю одежду

ОАО "Кыргызалтын" подарил детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и отличникам учебы из регионов сладости и зимнюю одежду.

Как сообщили в предприятии, новогодние подарки в количестве 1500 штук, а также 21 комплект зимних детских курток и обуви распределили по регионам при участии и поддержке местных администраций, депутатов местных кенешей, директоров школ и представителей "Кыргызалтына".

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области в селе Казарман вручили 21 комплект одежды детям из малоимущих семей. По всему району также распределили 221 набор новогодних сладостей детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малоимущих семей. Подарки вручили в торжественной обстановке в школе имени М.Джаныбаева в селе Казарман.

Остальные наборы подарили детям Иссык-Кульской области, в частности в Джети-Огузском районе дети получили 400 новогодних наборов сладостей, в селе Бостери – 24 набора, в Тонском районе – 250, в Балыкчы – 455 и еще 150 наборов были распределены по городу Каракол в детские дома.