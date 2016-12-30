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Бишкекский горкенеш собрался на первую сессию. Сформирована коалиция

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Кирилл Степанюк

Новоизбранный Бишкекский городской кенеш собрался на первую сессию. Сегодня по большей части решались процедурные и внутренние вопросы. Заседание началось с часовым опозданием, так как еще в кулуарах депутаты решили определиться и с лидерами фракций, и с тем, кто войдет в коалицию большинства.

Поэтому на сессии все вопросы решались быстро. В правящий альянс вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан" - всего 30 депутатов. Лидером коалиции большинства избран Алмаз Кененбаев. В оппозиции оказались "Онугуу-Прогресс" и "Мекеним Кыргызстан", меньшинство состоит из 15 народных избранников.

URL: http://www.vb.kg/352942
Теги:
СДПК, Кыргызстан, Онугуу – Прогресс
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