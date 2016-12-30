В Новом году вступает в силу новая тарифная сетка оценки автотранспорта

На 40% повышают оформление!!!
Совсем обнаглели! За счёт народа казну опять пополнять...
Кто там эти цифры инициирует?
Озвучьте Ф.И.О. и должность!!!
Государственная регистрационная служба сообщает, что с 4 января 2017 года вступает в силу распоряжение службы "Об утверждении тарифной сетки 5% и 1% оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год".
Тарифная сетка утверждается ежегодно Государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики.