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В Новом году вступает в силу новая тарифная сетка оценки автотранспорта

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ВБ

Государственная регистрационная служба сообщает, что с 4 января 2017 года вступает в силу распоряжение службы "Об утверждении тарифной сетки 5% и 1% оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год".

Тарифная сетка утверждается ежегодно Государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики.

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URL: http://www.vb.kg/352944
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Комментарии
Фрунзе
30.12.2016, 17:16

На 40% повышают оформление!!!

Совсем обнаглели! За счёт народа казну опять пополнять...

Кто там эти цифры инициирует?

Озвучьте Ф.И.О. и должность!!!

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Марат Ахметов
31.12.2016, 02:38
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Комментариев: 280

Фрунзе

На 40% повышают оформление!!!

Совсем обнаглели! За счёт народа казну опять пополнять...

Кто там эти цифры инициирует?

Озвучьте Ф.И.О. и должность!!!

В соответствие с нормами ЕЭАС приводят....

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