Старшеклассники - водолазы. МЧС обучило школьников спасательному делу

Школьники 9-11-х классов обучились основам водолазного дела. Мастер-класс для них провели спасатели-инструкторы МЧС. Двухчасовые семинары были организованы для учащихся средних школ Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Преподаватели-инструкторы объяснили основы безопасности и правила поведения на воде.

Целью семинаров является профилактика несчастных случаев на воде.

В ходе обучения школьники 9-11-х классов были подробно ознакомлены с основами "водно-спасательного дела", приемами спасения на воде и правилами оказания первой медицинской помощи пострадавшим лицам.

Водолазная служба при МЧС планирует проводить подобные семинары в течение всего 2017 года, до открытия очередного летнего туристического сезона.

Первый этап обучения охватил 14 школ Ак-Суйского района. В семинаре приняли участие 1416 учеников.