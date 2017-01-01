Юный шахматист Руслан Съездбеков завоевал бронзу чемпионата Западной Азии

Шахматист Кыргызстана Руслан Съездбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата Западной Азии среди юношей, прошедшего в городе Аль-Айн (ОАЭ).

Как сообщает официальный сайт состязаний, среди юношей до 14 лет наряду с кыргызстанцем Русланом Съездбековым за медали боролись 12 участников, которые сыграли девять туров по швейцарской системе.

Кыргызстанец в этом чемпионате не проиграл ни в одном туре, в частности из девяти одержал победу в пяти, а также сыграл четыре встречи вничью.

В итоге он набрал 7 очков наряду с двумя игроками - Сабери Махан (Иран) и Тилакаратне из Шри-Ланки, которые также вошли в топ-3 состязаний.

По дополнительным показателям, первое место занял шахматист из Ирана, серебро у игрока Шри-Ланки, а бронзовым призером стал кыргызстанец Съездбеков.

Напомним, чемпионат Западной Азии проводился по трем дисциплинам - стандарт, рапид и блиц. Кыргызстанец завоевал два золота по блицу и рапиду в своей возрастной категории.