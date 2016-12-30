$ 91.96 - 92.33
€ 95.77 - 97.87

Beeline увеличил скорость мобильного интернета сети 4G в два раза!

 0

С сегодняшнего дня пользователи мобильного интернета в сети 4G от Beeline ощутят заметное повышение скорости доступа в интернет. Соответствующие работы технические службы телеком-оператора провели в ночь на 29 декабря. Для этого компанией были получены лицензии на дополнительные частоты, благодаря которым связь стала бесперебойной, позволяющей максимально использовать возможности интернета: от постоянного присутствия в социальных сетях до просмотра в режиме реального времени и скачивания разных типов информации.

Оператор значительно усовершенствовал свою сеть 4G в Кыргызстане, расширив полосу частот с 5МГц до 10МГц. Это позволит в 2 раза повысить емкость сети, а скорость доступа в интернет довести максимально до 75 Мб в секунду.

Beeline является лидером телекоммуникационного рынка страны не только по числу обслуживаемых абонентов, но и по масштабам зоны охвата сети. На сегодняшний день мобильный оператор располагает широкой сетью базовых станций, а, значит, в состоянии обеспечить коммуникациями большую часть населения республики.

Тилек Ахматов, коммерческий директор ООО "Скай Мобайл": "Мы делаем доступной мобильную связь даже в самых отдаленных и небольших районах республики, строим новые и дополнительные базовые станции от Каракола до Покровки, от Бишкека до Исфаны. К примеру, только в этом году по всему Кыргызстану было запущено рекордное количество станций – 285! Конечно, не все проблемы качества связи устранены, мы это признаем и работаем над их решением, улучшаем предлагаемые клиенту услуги и продукты, реорганизуем сеть. Примером тому может служить запуск новых частот, о котором мы сегодня с гордостью сообщаем. Надеемся, что абоненты оценят усовершенствованную скорость 4G".

Работу над качеством связи и повышению доступа к интернету Beeline продолжает в Кыргызстане постоянно. В 2017 году компанией будет сделан акцент на увеличение ёмкости и улучшение качества сервисов в населенных пунктах, где оператор уже присутствует. Для этого будут задействованы новые частоты, запускаться новые и дополнительные базовые станции.

Для того чтобы воспользоваться сетью стандарта 4G, клиенту необходимо бесплатно заменить SIM-карту на новую, с поддержкой 4G, в любом офисе продаж и обслуживания Beeline. Для удобства клиентов действует специальный сайт 4g.beeline.kg, с помощью которого можно проверить, поддерживает ли смартфон 4G и ознакомиться с географией покрытия сети.

За подробной информацией обращайтесь на сайты: www.beeline.kg, www.4g.beeline.kg

В центре внимания

URL: http://www.vb.kg/352957
Теги:
сотовый оператор, #Beeline
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  