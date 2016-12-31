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Кайрат Примбердиев на третьем месте финала шоу "Голос"

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Наталья Ли

Кыргызстанец Кайрат Примбердиев занял третье место в финале российского шоу "Голос".

За победу в конкурсе он боролся с Сардаром Милано из команды Полины Гагариной, Дарьей Антонюк (Леонид Агутин) и Александром Панайотовым (Григорий Лепс).

После первого выступления Примбердиева с песней "Как молоды мы были" он продолжил борьбу в финале. Однако второе выступление с композицией Джо Кокера "Unchain my heart" не принесло кыргызстанцу достаточного количества зрительских голосов и он занял лишь третье место.

Победителем проекта стала Дарья Антонюк. В качестве главного приза она получила один миллион рублей на съемку клипа, договор со звукозаписывающей студией и право записать собственный альбом.

Примбердиев изначально был в команде Леонида Агутина, однако на одном из первых этапов наставник выбрал его соперника. Кайрат проиграл поединок, но все-таки остался в шоу. Когда наставникам дали возможность взять кыргызстанского певца в свои команды, Дима Билан нажал на красную кнопку и дальше Кайрат участвовал в проекте уже под наставничеством Димы Билана.

Затем исполнение хита Тины Тернер Simple the best позволило кыргызстанцу пройти в четвертьфинал, а после выступление с романсом "Я спросил у ясеня" еще на шаг приблизило его к победе в проекте.

А в полуфинале Кайрат Примбердиев исполнил песню And I Am Telling You в версии Дженнифер Хадсон и прошел в финал конкурса, обойдя своего соперника Олега Кондракова.

URL: http://www.vb.kg/352959
Теги:
конкурс, музыка, Россия, соотечественники
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Комментарии
Уранбек Бекболот
31.12.2016, 11:43
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 5
Комментариев: 10

Засудили, он был достоин 1 места. А так поздравляю Кайрат, ты суперски представил нашу страну. С новым годом Кайратик!!!

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Жалоба модератору
хе хе
31.12.2016, 16:15

такой маленький оказывается )))

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Жалоба модератору
просто эжешка
31.12.2016, 17:57

Маленький, да стойкий. Спасибо Кайрату за новогодний подарок всем кыргызстанцам. Маленький, но с большой, доброй и открытой душой, этим он и покорил россиян. Спасибо всем россиянам, которые проголосовали за него,и с Новым годом всех

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Жалоба модератору
Аниста
31.12.2016, 18:42

Не люблю эту песню,но в вашем исполнение послушала с  удовольствием.

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