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Оператор О!: Нет оснований для увеличения комиссии за пополнение баланса

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Мобильный оператор О! официально заявляет, что, по его мнению, у операторов платежных систем нет никаких оснований для изменения размера комиссии за пополнение баланса для абонентов оператора О!

Мобильный оператор O! не производит со своей стороны изменений агентского вознаграждения для операторов платежных систем за прием наличных платежей с 1 января 2017 года и планирует продолжить работу на тех же условиях, которые действовали в 2016 году, о чем компания официально письменно уведомила каждого оператора платежных систем.

Таким образом, изменение комиссии за пополнение баланса для абонентов О! с 1 января 2017 года является самостоятельной инициативой операторов платежных систем и не имеет под собой никаких разумных оснований. Соответственно, озвученная операторами платежных систем в средствах массовой информации причина планируемого повышения абонентской комиссии, в связи с действиями мобильного оператора O!, недостоверна.

Мобильный оператор O! выражает свое категорическое несогласие с планируемым со стороны платежных систем увеличением комиссии для абонентов за пополнение баланса и считает, что данные действия носят неконкурентный и дискриминационный характер, о чем мобильный оператор О! уже сообщил в опубликованном открытом письме в адрес Ассоциации платежных операторов.

Таким образом, в случае, если в конечном итоге комиссия для плательщиков будет повышена, это будет исключительно решением операторов платежных систем.

В этом случае компания OOO "НУР Телеком" (мобильный оператор О!) будет вынуждена прибегнуть ко всем законным методам защиты своих прав и законных интересов, так как данное решение операторов платежных систем будет наносить существенный репутационный и экономический ущерб компании в связи с его дискриминационным характером, по сравнению с условиями, которые предоставляются платежными агентами другим мобильным операторам и их абонентам на рынке Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что абоненты мобильного оператора О! могут пополнять мобильный счет бесплатно воспользовавшись офисами продаж и обслуживания, картами оплаты и в ближайших отделениях "Бишкекпочтасы".

В центре внимания

URL: http://www.vb.kg/352960
Теги:
сотовый оператор, #O!
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Комментарии
Азема Рыскулова
31.12.2016, 13:41
Карма: +10
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Плюсов: 13
Минусов: 3
Комментариев: 8

Пополняйте баланс, через сайт "мобильника", там вообще ноль комиссия. А эти Киви, и другие ожиревшие конторки просто надо игнорировать. И название то какое придумали, Ассоциация! Смешно до коликов в животе. С людей дерут по три шкуры, Ассоциация. Терминалы все раздолбаные, даже не ремонтируют толком, все экономят, зато с людей сдирать по 20 сомов за платеж они всегда горазды.

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Сергей Коломысов
31.12.2016, 13:49
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Азема Рыскулова

Пополняйте баланс, через сайт "мобильника", там вообще ноль комиссия. А эти Киви, и другие ожиревшие конторки просто надо игнорировать. И название то какое придумали, Ассоциация! Смешно до коликов в животе. С людей дерут по три шкуры, Ассоциация. Терминалы все раздолбаные, даже не ремонтируют толком, все экономят, зато с людей сдирать по 20 сомов за платеж они всегда горазды.

Давно уже, уже года 3-4 наверное обхожу эти терминалы стороной, думаю если все так будут поступать, то в итоге они останутся без копейки. Вот тогда посидят и подумают, как с людей такую комиссию брать. Мобильник рулит.

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Спартак Фоменко
31.12.2016, 14:04
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

У меня у соседа, комок, так он тоже поставить попробовал решил себе киви терминал, договорился все, в итоге ему за месяц агент 200 сом швырнул с видом великого благоденствия Сосед говорит, он на электричество для терминала, больше потратил. Так что эти терминальные агенты, только драть умеют. Скорее всего кто то из конкурентов им заплатил, чтобы это раскачать теперь уже с ошкой, а до этого с Билайном.

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Омар Хайям
31.12.2016, 17:41
Карма: +9
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Плюсов: 16
Минусов: 7
Комментариев: 13

Спартак Фоменко

У меня у соседа, комок, так он тоже поставить попробовал решил себе киви терминал, договорился все, в итоге ему за месяц агент 200 сом швырнул с видом великого благоденствия Сосед говорит, он на электричество для терминала, больше потратил. Так что эти терминальные агенты, только драть умеют. Скорее всего кто то из конкурентов им заплатил, чтобы это раскачать теперь уже с ошкой, а до этого с Билайном.

Ну а терминалы все убитые на нет, они даже в их ремонт особо не вкладываются. Только и знают как по три шкуры с населения сдирать.

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