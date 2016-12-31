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Атамбаев вернул на доработку закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев возвратил Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в Жогорку Кенеш на доработку для устранения некоторых противоречий.

Парламент принял закон в ноябре 2016 года. Он направлен на защиту от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Атамбаев назвал актуальной и важной идею закона, в целом его поддерживает, но обращает внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки.

В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, а также безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие данного Закона и, следовательно, беззащитны от преследования со стороны коррупционеров. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом.

Кроме этого, документ не учитывает нормы бюджетного регулирования, а так же полномочия правительства, заложенные в Конституции. В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до одного миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако до сегодняшнего дня правительством не определен источник финансирования, а это в соответствии с Конституцией делает недопустимым вступление закона в силу.

Также следует учесть, что нормы данного закона о денежном вознаграждении чиновников, сообщивших о фактах коррупции в их ведомствах, могут породить новые каналы коррупции с участием более широкого круга госслужащих.

В этой связи глава государства возвратил Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" в парламент для устранения недостатков и выработки согласованного варианта.

URL: http://www.vb.kg/352962
Теги:
Алмазбек Атамбаев, законопроект, коррупция, парламент, президент
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